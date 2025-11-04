「一瞬誰だか…」鈴木福、NYで見せた“大人の顔”にファン驚愕「福さんじゃないみたい」
俳優の鈴木福が3日にインスタグラムを更新。ニューヨークでのオフショットを公開すると、ファンから「カッコいい」の声が相次いだ。
【写真】自由の女神をバックに佇む鈴木福（4枚）
鈴木が投稿したのはニューヨークで撮影した複数のオフショット。写真には、自由の女神像をバックにサングラス姿で佇む様子が収められている。
カジュアルな装いでポーズを決める鈴木の近影に、ファンからは「一瞬誰だかわからなかった 福君かっこいい〜」「福さんじゃないみたいです カッコいいわ〜」「カッコ良い 凄い素敵です」などの反響が寄せられた。
■鈴木福（すずき ふく）
2004年6月17日生まれ。東京都出身。2006年に『いないいないばあっ！』（NHK教育）に出演。翌年放送のドラマ『君がくれた夏 〜がんばれば、幸せになれるよ〜』（日本テレビ系）で子役としてドラマに初出演。2011年放送の『マルモのおきて』（フジテレビ系）で芦田愛菜と共演し、一躍脚光を浴びると、以降は数々の話題作に出演。2025年には出演作『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開された。
引用：「鈴木福」インスタグラム（@s_fuku_te）
【写真】自由の女神をバックに佇む鈴木福（4枚）
鈴木が投稿したのはニューヨークで撮影した複数のオフショット。写真には、自由の女神像をバックにサングラス姿で佇む様子が収められている。
カジュアルな装いでポーズを決める鈴木の近影に、ファンからは「一瞬誰だかわからなかった 福君かっこいい〜」「福さんじゃないみたいです カッコいいわ〜」「カッコ良い 凄い素敵です」などの反響が寄せられた。
2004年6月17日生まれ。東京都出身。2006年に『いないいないばあっ！』（NHK教育）に出演。翌年放送のドラマ『君がくれた夏 〜がんばれば、幸せになれるよ〜』（日本テレビ系）で子役としてドラマに初出演。2011年放送の『マルモのおきて』（フジテレビ系）で芦田愛菜と共演し、一躍脚光を浴びると、以降は数々の話題作に出演。2025年には出演作『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開された。
引用：「鈴木福」インスタグラム（@s_fuku_te）