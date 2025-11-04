国民民主党の玉木雄一郎代表は１４日の定例会見を開いた。

冒頭、高市早苗首相について「外交日程が終了しましたが、非常にグッドスタートが切れた」と評価。高市氏は存在感を示した」と絶賛した。今後の与党との向き合い方について「（自民らと交わした）２つの約束を果たしていただけるか見定めて、その先の連携のあり方を模索していくのが我々の考え方。２分の１は満たされたので半歩前進」と、合意事項だった「ガソリン暫定税率廃止」「年収の壁」問題のうち、前者にめどが立ったことに前向きな言葉を残した。

高市氏が自身や閣僚の給与を削減する方針であると報じられたことについては「コストカットの象徴になるメッセージは辞めた方がいい。その分閣僚が働けば、いまの給与水準で文句言う国民はいないと思いますよ」と否定的見解。「デフレ志向の象徴みたいなコストカットは辞めた方が良い」と注文を付けた。

また、日本維新の会・藤田文武共同代表の税金環流疑惑については「報道は承知しているが、きょうされる会見を見守りたい」と話すにとどめた。藤田氏を巡っては、自身の公設第１秘書の会社にビラ印刷などで約２０００万円を支出。その会社側が秘書に年７２０万円の報酬を支払っていたと報道されていた。