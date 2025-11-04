シャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」は、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』の3種類の販売を発表しました。

毎年冬の期間限定で発売している商品が、2025年11月20日(木)に発売されます。

クリスマスをイメージしたラグジュアリー感のあるゴールド、レッド、グリーンの3色で展開されます☆

ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」

発売日：2025年11月20日(木)

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

『Holiday Edition』は、NV Rose Whiteをベースにした限定コレクションです。

肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入りで、自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトにも最適なシャンパーニュです！

ベースとなる「Rose White」は、誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが「べル・エポック＝良き時代」を連想させます。

甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良く、イチゴの風味が後を引くように残ります。

ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる、きめ細やかな泡と上質な口当たりを楽しめます。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition

価格：74,800円(税込)

内容量：750ml

原産国：フランス

品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

ホワイトカラーのボトルに、艶やかなゴールドラベルを纏ったラグジュアリーなデザインです。

バニティタイプのBOX付きで、ファージップタイプ・レザーラッチタイプ・レザージップタイプの3種類が用意されています。

BOXの内部には鏡とアクセサリーなどを収納できるプレートを備えており、高級感と機能性を兼ね備えた仕様が特徴です。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Red

価格：74,800円(税込)

内容量：750ml

原産国：フランス

品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

ホワイトカラーのボトルに、クリスマスを想わせる艶やかなレッドのラベルをあしらった、ラグジュアリーなデザイン。

バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプに加え、手触りの良い高級感あふれるファータイプの2種類で展開されます。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Green

価格：74,800円(税込)

内容量：750ml

原産国：フランス

品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

ホワイトカラーのボトルに、クリスマスを想わせる艶やかなグリーンカラーのラベルをあしらった、ラグジュアリーなデザインです。

バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプに加え、手触りの良い高級感あふれるファータイプの2種類で展開されます。

ベースとなるシャンパーニュは、甘く新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がる「Rose White」です。

ホリデーシーズンを華やかに彩る、特別なバニティBOXに入った限定シャンパン！

大切な人へのギフトや、特別な日の乾杯にぴったりです。

2025年11月20日(木)より発売される「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」3種の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスをイメージ！ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」 appeared first on Dtimes.