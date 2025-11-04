クリスマスをイメージ！ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」
シャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」は、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』の3種類の販売を発表しました。
毎年冬の期間限定で発売している商品が、2025年11月20日(木)に発売されます。
クリスマスをイメージしたラグジュアリー感のあるゴールド、レッド、グリーンの3色で展開されます☆
ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」
発売日：2025年11月20日(木)
販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店
『Holiday Edition』は、NV Rose Whiteをベースにした限定コレクションです。
肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入りで、自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトにも最適なシャンパーニュです！
ベースとなる「Rose White」は、誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが「べル・エポック＝良き時代」を連想させます。
甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良く、イチゴの風味が後を引くように残ります。
ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる、きめ細やかな泡と上質な口当たりを楽しめます。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition
価格：74,800円(税込)
内容量：750ml
原産国：フランス
品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール
アルコール度数：12.5％
ホワイトカラーのボトルに、艶やかなゴールドラベルを纏ったラグジュアリーなデザインです。
バニティタイプのBOX付きで、ファージップタイプ・レザーラッチタイプ・レザージップタイプの3種類が用意されています。
BOXの内部には鏡とアクセサリーなどを収納できるプレートを備えており、高級感と機能性を兼ね備えた仕様が特徴です。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Red
価格：74,800円(税込)
内容量：750ml
原産国：フランス
品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール
アルコール度数：12.5％
ホワイトカラーのボトルに、クリスマスを想わせる艶やかなレッドのラベルをあしらった、ラグジュアリーなデザイン。
バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプに加え、手触りの良い高級感あふれるファータイプの2種類で展開されます。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Green
価格：74,800円(税込)
内容量：750ml
原産国：フランス
品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール
アルコール度数：12.5％
ホワイトカラーのボトルに、クリスマスを想わせる艶やかなグリーンカラーのラベルをあしらった、ラグジュアリーなデザインです。
バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプに加え、手触りの良い高級感あふれるファータイプの2種類で展開されます。
ベースとなるシャンパーニュは、甘く新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がる「Rose White」です。
ホリデーシーズンを華やかに彩る、特別なバニティBOXに入った限定シャンパン！
大切な人へのギフトや、特別な日の乾杯にぴったりです。
2025年11月20日(木)より発売される「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」3種の紹介でした。
