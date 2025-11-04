モスバーガー店舗にて、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」とのコラボレーション企画を期間限定で開催！

第1弾として、お子様向けの「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃが登場します☆

モスバーガー サンリオ「マイメロディ」「クロミ」コラボレーションおもちゃ

提供期間：2025年11月12日（水）〜 2026年2月下旬 ※数量限定、なくなり次第終了

コラボおもちゃ対象メニュー例：モスワイワイセット 540円〜660円／低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット 590円

種類：全5種類 ボールペン（マイメロディ/クロミ）、おてがみセット、ミニタオル、ポーズあわせゲーム

対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

※コラボおもちゃ単品での販売は実施されません

※おもちゃ以外のグッズも用意されています

日本発のハンバーガーチェーン店「モスバーガー」が、サンリオキャラクター「マイメロディ」「クロミ」とコラボレーション！

サンリオの人気キャラクターであり、2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」と、20周年を迎えた「クロミ」とコラボし、複数の企画が実施されます。

期間中、「マイメロディ」と「クロミ」は、おそろいのモスバーガーカラーのリボンをつけて登場。

記念すべき第1弾として、お子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃがラインナップされます☆

コラボおもちゃは「ボールペン」「おてがみセット」「ミニタオル」「ポーズあわせゲーム」の全5種類。

どれも、店舗での待ち時間だけでなく、日常生活でも楽しめるおもちゃになっています。

対象のお子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、お好きなおもちゃを1つ選べます☆

※数量限定のため、無くなり次第終了します

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

ボールペン「マイメロディ」

「モスチキンパック」を運ぶ「マイメロディ」をレイアウトしたボールペン。

お友だちの「フラットくん」や、バーガーを手にお座りする「マイスウィートピアノ」の姿もプリントされています。

ボールペン「クロミ」

振り向きポーズでウィンクする「クロミ」を描いたボールペン。

モスチキンパックを片手にのせた、子分「バク」の姿にも注目です。

おてがみセット

「マイメロディ」と「クロミ」のペアアートが楽しめるおてがみセット。

便箋、封筒のほか、かわいいデザインのシールも付いてきます。

ミニタオル

モスバーガーを手にする「マイメロディ」をアップでプリントしたミニタオル。

フェミニンな色遣いがかわいい、普段使いしやすいグッズです。

ポーズあわせゲーム

様々なポーズや仕草をみせる「クロミ」を描いた「ポーズあわせゲーム」

「クロミ」と同じポーズをとりながら楽しめるグッズです。

「マイメロディ」と「クロミ」が、おそろいのモスバーガーカラーのリボンをつけて登場するコラボレーション企画。

モスバーガーにて2025年11月12日より販売が開始される「マイメロディ」「クロミ」コラボレーションおもちゃの紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396

