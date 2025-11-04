「え〜!?」「誰かと思った」井浦新、新ヘア披露にネット衝撃「ドレッド?!」「ブラックレイン優作」「VIVANTにでるかと」 近況報告に期待高まる
俳優の井浦新（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。「髪型がすこ〜しだけ変わったのは気にしないでください」のコメントとともに近影を披露し、「え〜!?スゴイビジュ！」「ドレッド?!」「めちゃ短髪になっててビックリ」「誰かと思った」「別人」などとネットに衝撃が広がっている。
【写真】「え〜!?」「ドレッド?!」「誰かと思った」ネット衝撃の井浦新の近影
投稿では「日本をはなれ3週間くらいかな こちらは毎日元気にやってます」と近況を報告。新作の撮影に入っているようで、“印象ガラリ”な髪型は役作りのためと思われる。
写真に写る井浦はツーブロックの“超短髪”スタイルで、ファンからはほかにも「おおおお！短い!!!」「びっくり」「あら、スッキリ〜ブラックレインの時の松田優作さんを思い出しました」「ブラックレイン優作」「VIVANTにでるかと」「異国で頑張ってるんですね」「どんな役なのかな？」「気になる〜」「この作品、楽しみすぎる」など、さまざまな声が寄せられている。
