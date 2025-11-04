お笑いタレントのカンニング竹山（54）が3日深夜放送の「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ABCテレビの人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17、関西ローカル）で活躍する人気芸人について語った。

この日は、タレントの松嶋尚美と出演した竹山。松嶋から「探偵ナイトスクープやってる？」と聞かれると、竹山は「やってるやってる、俺もう20年以上よ」と告白。「大阪の番組で関西人でもないのに入れてもらって、20年以上経って、気づいたら探偵局でも今、ベテランよ？」と語った。

「めちゃくちゃベテランよ」という竹山に、松嶋は「二葉ちゃんがいいよね」と、2023年に新探偵に就任した落語家・桂二葉を絶賛。竹山も「初めはやっぱりちょっと、右も左も分からないし遠慮してた部分があったけど、二葉ちゃんがめちゃくちゃいいのよ」と振り返った。

そして竹山が「天才落語家」と評する二葉の様子について、「ナイトスクープでもだんだん二葉ちゃんの色がでてきて」と解説。「初めは本人もつらそうだったけど、今も悩む時は悩むと思うけど、スタジオとかも凄く楽しそうな感じでやってるから、やっぱりナイトスクープのキャスティング力が凄いんだなって」と感心していた。