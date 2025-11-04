アトレ初出店の「リンツ ショコラ ブティック」も！アトレ松戸 2025年冬の新店舗
アトレ松戸では、2025年11月以降、今冬にかけて計5ショップが順次オープンします。
千葉県初出店の「メルシーライフオーガニックス」や、アトレ初出店の「リンツ ショコラ ブティック」など、注目のショップが登場！
アパレル、英会話スクール、アクセサリーショップも加わり、さらに魅力的なラインナップとなります。
アトレ松戸 2025年冬の新店舗
施設名：アトレ松戸
所在地：千葉県松戸市松戸1181
営業時間：10:00〜21:00
※一部営業時間が異なる店舗がございます。
アトレ松戸に、2025年11月以降、今冬にかけて5つの新しいショップが仲間入りします。
千葉県初出店のベーカリー「メルシーライフオーガニックス」や、アトレ初出店となるスイスのプレミアムチョコレートブランド「リンツ ショコラ ブティック」など、話題の店舗が揃います☆
そのほか、「ストラ」「NOVA」「ルナアース」がオープンし、日々の暮らしを彩ります。
11月3日(月・祝)OPEN「メルシーライフオーガニックス」(千葉県・アトレ初出店)
店舗所在：アトレ松戸 3階 アトレ西口改札前
営業時間：10:00〜21:00
東京が一号店のリテールベーカリー「メルシーライフオーガニックス」が千葉県に初出店しました！
創業当初から自然由来の原材料や、高級食材を可能な限り使用することを大切にしています。
看板商品はフランス産バター100％使用の「ソフトクロワッサン」です。
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
今冬OPEN「リンツ ショコラ ブティック」(アトレ初出店)
店舗所在：アトレ松戸 3階 アトレ西口改札前
営業時間：10:00〜21:00
1845年創業、スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」がアトレに初出店します！
一番人気の「リンドール」を量り売りでお買い求めいただける「PICK＆MIX(ピック＆ミックス)」のほか、ギフトとしても利用できるバリエーション豊かな商品が用意されます。
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
11月21日(金)OPEN「ストラ」
店舗所在：アトレ松戸 4階
営業時間：10:00〜21:00
Stola.(ストラ)はラテン語でドレスの意味。
オンも、オフも、特別な日も、毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
11月25日(火)OPEN「NOVA」
店舗所在：アトレ松戸 8階
営業時間：平日12:30〜21:30／土日祝10:00〜19:00
英会話ならやっぱりNOVA！
安心の月謝制で、レッスンは全員ネイティブの外国人講師が担当します。
「海外と同じ空間を駅前で」をコンセプトに上達を全力でサポートしてくれます。
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
12月20日(土)OPEN「ルナアース」
店舗所在：アトレ松戸 4階
営業時間：10:00〜21:00
ルナアースは、どんなシーンにも寄り添う330円からのプチプラアクセサリーをお届けします。
すべての人に安全に身に着けていただきたいという思いから、アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
千葉県初出店やアトレ初出店の注目ショップをはじめ、多彩な5店舗が加わるアトレ松戸。
お買い物がさらに楽しくなりそうです！
アトレ松戸に2025年11月以降順次オープンする新店舗5ショップの紹介でした。
