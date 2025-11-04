三重・名張生まれの推理作家・江戸川乱歩（１８９４〜１９６５年）を顕彰する「江戸川乱歩生誕地ミュージアム」が３日、三重県名張市新町にオープンした。

生誕地碑広場に面した旧・桝田医院の１階と元院長宅を改装し、作品世界を表現。碑の除幕７０周年セレモニーも同日、広場で開かれ、乱歩の孫・平井憲太郎さん（７５）は「碑と同じく行政の力を借りず、市民の力で作ったのがすごい。祖父も喜んでいる」と話した。（山本哲生）

乱歩の生家跡に立つ旧医院は約１０年前に廃業。近くの辻孝信さん（６５）が土地と建物を取得し、６〜７月にクラウドファンディング（ＣＦ）を実施した。全国のファン４３４人から１２９３万５０００円が集まり、雨漏りの修繕と室内の整備を進めてきた。

旧医院１階の「赤い部屋」は、壁と天井など全面を赤い布などで覆い、同名の初期作品の世界を再現。名探偵・明智小五郎の事務所や部屋があり、乱歩が名張を訪れた際にカラーフィルムで撮影した映像を上映している。旧医院の診察・処置室や手術室も廃業当時のまま残した。

元院長宅２階は「乱歩サロン『二銭銅貨』」と名付けられ、窓から碑を見下ろせる。女性ファンでつくる「読書サロン 幻影嬢」が期間限定で「Ｄ坂の殺人事件」の現場を再現している。

ミュージアムのオープンに合わせたセレモニーが乱歩夫妻も出席した１９５５年１１月３日の除幕式を模して行われた。辻さんは「医院跡が売却されると聞き、生誕地を守らなければと思った。（医院２階や空調設備など）まだ半分も出来ていないので、みなさんと一緒に少しずつ作っていきたい」とあいさつ。作家の有栖川有栖さんは「全国の乱歩ファンの聖地となり、にぎわってほしい」と述べた。

見学は完全予約制。辻さんにメール（cupoftea0414@gmail.com）で希望を伝え、日時を相談した上で入館できる。協力金１０００円が必要。