コンビ結成５０周年を迎えたオール阪神・巨人のオール阪神が４日、大阪・なんばグランド花月前で行われた同劇場の３８周年キャンペーン発表会見に笑い飯、すっちー、吉田裕とともに登場した。

会見冒頭、相方・オール巨人の不在を問われた阪神は「大渋滞に巻き込まれてます」と説明していたが、結局、時間内に巨人は現れず。「一回も遅刻したことないんですけどね。きょうに限って大渋滞」と、最後までかばおうとしていたが、突然、「たぶん、今ね、家から出たと思います」と裏事情を暴露し始めた。

スタッフからは到着まで時間を稼ぐように頼まれたというが「ごまかせるかいな！誰が渋滞で収めるかい、そんなもん！忘れとったんや、アイツが！吉本やない、相方が忘れとったんや！」と、絶叫。「（遅刻したのが）オレやったらえらいめにあってる！」と、恨めしそうに語った。

また、到着後の巨人のリアクションを「マネージャーとかあちこちに当たり散らすと思いますよ。ほんで『オレを待たんとやりやがったな！』って言うと思います」と予想。笑い飯の２人に「証人になってくれよ？僕はきょう何も悪いことしてへんで？それだけお願いしますね」と、頼み込み、その場にいない相方の影におびえていた。