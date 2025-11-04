「年収の壁」「就活セクハラ」“はたらく”を揺らす3大ワードが急増中
パーソル総合研究所は、「はたらく」に関するトピックスのトレンドを可視化する「はたらくソーシャル・リスニング(2025年度上半期)」を発表した。分析対象期間は2025年4月から9月まで。
2025年度上半期の投稿増加率上位10ワード
本調査は、SNS・ブログ・レビューサイト・掲示板など、国内10万のソーシャルメディアから取得した「はたらく」に関する投稿（サンプリングデータ）を定期的に分析したもの。
投稿増加率の高いワードは、24年度下半期に引き続き「年収の壁」が最多となった。社会保険の適用拡大にともなう制度変更への戸惑いや不安、制度そのものへの疑問や期待の声が広がっている。
さらに、DX推進や人的資本の開示が進む中で注目が高まった「レディネス（変化対応力・学習準備度）」、採用時の対応や面接官の言動をめぐる「就活セクハラ」も投稿数が増加。
これら「年収の壁」「レディネス」「就活セクハラ」の3大ワードが、2025年度上半期の「はたらく」を取り巻く主要トレンドとして浮かび上がった。
○25年度上半期のピックアップ・トレンド
「年収の壁」見直しの議論が引き続き話題
「レディネス」・「非認知能力」の話題が増加
「就活」関連の話題
