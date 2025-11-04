漫才コンビ、オール阪神・巨人の阪神（68）が4日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間」第2弾発表会見に出席した。相方巨人（73）の不在に大暴れした。

NGKは1987年11月1日に開業。38周年を祝い、豪華週替わりキャンペーンや38周年限定セットチケットを発売する。

会見にはコンビそろって登場予定だったが、阪神だけが登場。阪神は「大渋滞でね。ホンマは来てるけど、小さいから見えてへんのかも」などと理由を明かした。

NGKの初舞台で「電車ネタをやったんですけど、おもろないから缶ジュースを投げられた」「当時の劇場は入れ替えがないから、布団持ちこんで1日中寝てる客もいた」などとエピソードを披露。「ホンマですか？」と驚く吉田裕に「布団はウソ。芸人のしゃべることなんてウソやん」と笑い飛ばした。

メニエール病を抱えるなど年相応に痛いところも出てきたとは言いつつも、相方の不在を埋めるかのようにマシンガントークを繰り出し、場を盛り上げたが、MCの笑い飯から締めの言葉を求められたところで一変。「大渋滞ね…。多分、今家を出たと思います」と暴露し、「そんなもん、渋滞でごまかすかいな。スタッフも『絶対に来ないって言わないでください。引っ張って引っ張ってください』と。そんなもん、誰が渋滞で収めるかい！」。

哲夫は「あー、言っちゃった」と大笑いし、すっちーも「全部言うてますで」とあきれたが、阪神は「吉本（が悪いん）やない。忘れとったんや、相方が。俺やったら、えらい目におうてる」とぶちまけた。

大爆笑をさらった阪神は「俺、1人でもオモロイやろ？」とご満悦。「今、落語家なろうかなと思って落語の勉強してんねん。体も悪くなるかもしれへんし。今、『月亭』もらおうか『桂』もらおうか『立川』もらおうか考えてる」とたたみかけ、完全に巨人不在の穴を埋めていた。