ゴールデンレトリバーの子犬と赤ちゃんが向かい合って…？純粋無垢なふたりの心が洗われる有れる光景は話題を集め、投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破。「一緒の相棒だね」「ムチムチともふもふ♡」「赤ちゃん対決！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬の子犬と赤ちゃんが向かい合って寝そべると…あまりにも愛おしい『心が洗われる光景』】

ちいさなふたりが向かい合って…？

TikTokアカウント「ashushu212」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「あしゅ」ちゃんと赤ちゃんの微笑ましい光景。あしゅちゃんも赤ちゃんもまだこの世に生を受けて数ヶ月。小さな小さなふたりは向かい合って寝そべっていたそう。

自分の前足に赤ちゃんの手が乗せられたことに気付くと、クンクンと匂いを嗅ぐあしゅちゃん。もしかするとミルクの甘い匂いがしたのかもしれませんね。

心が洗われる光景

あしゅちゃんの前足を掴みたくて仕方がないのか、何度も手を伸ばす赤ちゃん。ギュッと強めに握られてしまう場面もありましたが、あしゅちゃんは嫌がる素振りも見せなかったそう。ムチムチともふもふの共演にはニヤニヤが止まりません…！

成長とともにケンカをすることもあるかもしれません、それでも良き相棒として互いに必要な存在になるのではないでしょうか。清らかで尊いふたりの姿に、多くの人が心を洗われたことでしょう…！

この投稿には「赤ちゃん同士かわいすぎる♡」「癒される～」「この子たちの成長が楽しみです」などのコメントが寄せられています。

いつも一緒にわちゃわちゃ♡

別投稿には、あしゅちゃんと赤ちゃんの仲良しさんな光景が紹介されています。ふたりはいつも一緒！おもちゃで遊ぶあしゅちゃんに顔を寄せる赤ちゃんは『それ何？』とでもいうように興味津々だったそう。

あしゅちゃんと赤ちゃんはお互いを触りたくて仕方のない様子。小さなふたりがわちゃわちゃと戯れている姿は眼福でしかありません…！大きくなったふたりを想像すると可愛すぎてニンマリしてしまいますね♡

TikTokアカウント「ashushu212」には、可愛いふたりの日常がたくさん投稿されています。成長を見守ってくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ashushu212」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております