優勝スピーチ直後の山本由伸に飛び込んできたビッグニュースにネット反応「やっぱり、来たね！」「歴史的な快挙」

山本はWS3勝でMVPにも輝いた(C)Getty Images

ドジャース・山本由伸は現地11月3日、全米野球記者協会（BBWAA）が発表したナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補3人の中に入った。選出されれば、日本人投手としては初の快挙となる。

【動画】本人の口から「Losing isn’t an option」！山本由伸のスピーチを聴く

最終候補、ほか2人はポール・スキーンズ（パイレーツ）とクリストファー・サンチェス（フィリーズ）。

山本は大リーグ2年目となった今季、レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマークとドジャース先発陣の柱としてチームをけん引。

さらに圧巻だったのはポストシーズンの働きだった。5勝、防御率1.45をマーク。

迎えたワールドシリーズでは第2戦で9回1失点の完投勝利を挙げたことを皮切りに第6戦でも6回1失点で勝利投手に、さらに第7戦は9回途中から「中0日」で連投。2回3分の2を投げ無失点で、WS3勝とフル回転の活躍で球団初の世界一連覇の立役者となり、MVPを受賞した。

激闘を終えたチームはこの日、地元ロサンゼルスで優勝パレードを敢行。直後に行われた本拠地の優勝報告会では流暢な英語と日本語を交えて、堂々のスピーチも行っていた。