NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが更新され、横浜流星の誕生日を祝うオフショットが公開された。

第42回では、てい（橋本愛）が子を授かり、蔦重（横浜流星）がていの行動のひとつひとつに心配する様子も描かれた。投稿された動画では、そんな劇中のていと蔦重のシーンの撮影のさなか、突然、蔦重役・横浜流星の誕生日を祝うサプライズの模様が捉えられている。

「いつもおやさしい旦那様にはこれを」と橋本が告げると、みの吉役の中川翼も「いつも立派な旦那様にはこれを！」とプレゼントを渡し、横浜は「ありがた山で」と返しながら、誕生日サプライズだったことに気づき笑顔に。

プレゼントされた特製ケーキとともに、『べらぼう』の現場で二度目の誕生日を迎えた喜びを明かした。

この投稿には、唐丸役を演じた渡邉斗翔も「唐丸も現場でお祝いしたかったです」「本当に撮影お疲れ様です‼︎」とコメントを寄せている。

また、写真投稿では、橋本、中川のほかに、染谷将太、津田健次郎、青木亮真、太田光、田中裕二が集結し、横浜の誕生日を祝う模様が公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）