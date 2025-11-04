【11月4日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
11月4日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「生ベイクドショコラチーズケーキ」(286円)
「生ベイクドショコラチーズケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 1包装あたり207kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは297円とのこと
ベイクドなのになかはとろけるレアな食感が楽しめる、ショコラとチーズのハーモニーが魅力のチーズケーキが登場です。濃厚ながらもふわっとした口どけが特長の一品になっています。
「生ベイクドチーズケーキ」(286円)
「生ベイクドチーズケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 1包装あたり196kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
つづくこちらも生ベイクドチーズケーキの別フレーバー。コクのあるチーズ感とふわっとした軽さをふんだんに味わえる、バランスの良い一品になっています。
「大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)
「大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)
価格 : 194円
エネルギー : 1包装あたり307kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
チョコクリームとホイップクリームがたっぷり詰まったボリューム感あるシュークリームが登場です。チョコ好きに嬉しい、満足度の高い一品になっています。
「ブラックメロンパン」(171円)
「ブラックメロンパン」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 1個あたり457kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ココアパウダーを練り込んだ真っ黒な見た目が特徴のメロンパンが登場。なかにはホイップとブラッククランチをサンドし、食感と甘さのアクセントに仕上げられています。
「濃い宇治抹茶ラテ」(388円)
「濃い宇治抹茶ラテ」(388円)
価格 : 388円
エネルギー : 1個あたり216kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
「宇治抹茶ラテ」の抹茶の濃さを2倍にした"濃い"バージョンと、通常の濃さの2品が合わせて登場です。老舗お茶ブランド『森半』の抹茶を贅沢に使用し、抹茶好きにおすすめの一杯になります。
まとめ
11月4日以降に購入できる新商品は、「生ベイクドショコラチーズケーキ」や「大きなチョコシュー」、「濃い宇治抹茶ラテ」など、秋冬にぴったりの濃厚なスイーツがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
11月4日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「生ベイクドショコラチーズケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 1包装あたり207kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは297円とのこと
ベイクドなのになかはとろけるレアな食感が楽しめる、ショコラとチーズのハーモニーが魅力のチーズケーキが登場です。濃厚ながらもふわっとした口どけが特長の一品になっています。
「生ベイクドチーズケーキ」(286円)
「生ベイクドチーズケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 1包装あたり196kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
つづくこちらも生ベイクドチーズケーキの別フレーバー。コクのあるチーズ感とふわっとした軽さをふんだんに味わえる、バランスの良い一品になっています。
「大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)
「大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)
価格 : 194円
エネルギー : 1包装あたり307kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
チョコクリームとホイップクリームがたっぷり詰まったボリューム感あるシュークリームが登場です。チョコ好きに嬉しい、満足度の高い一品になっています。
「ブラックメロンパン」(171円)
「ブラックメロンパン」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 1個あたり457kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ココアパウダーを練り込んだ真っ黒な見た目が特徴のメロンパンが登場。なかにはホイップとブラッククランチをサンドし、食感と甘さのアクセントに仕上げられています。
「濃い宇治抹茶ラテ」(388円)
「濃い宇治抹茶ラテ」(388円)
価格 : 388円
エネルギー : 1個あたり216kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
「宇治抹茶ラテ」の抹茶の濃さを2倍にした"濃い"バージョンと、通常の濃さの2品が合わせて登場です。老舗お茶ブランド『森半』の抹茶を贅沢に使用し、抹茶好きにおすすめの一杯になります。
まとめ
11月4日以降に購入できる新商品は、「生ベイクドショコラチーズケーキ」や「大きなチョコシュー」、「濃い宇治抹茶ラテ」など、秋冬にぴったりの濃厚なスイーツがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら