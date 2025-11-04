「創彩少女庭園」に対応するコトブキヤショップ限定品「タイニークローゼット 甘フリルコーデ」が登場！フリルつきワンピースのセットでストラップシューズが付属
コトブキヤは、スクールガールプラモデルシリーズ「創彩少女庭園」よりプラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット 甘フリルコーデ【コトブキヤショップ限定品】」を2026年5月に発売する。全3種あり、価格は3,300円。
本商品は「創彩少女庭園」シリーズに対応したプラモデル用衣服。フリルつきワンピースのセットとなっている。
女性らしいボディラインを意識したすっきりしたウエストラインとボリュームのあるスカートで、背面がスナップボタンで開閉し、トップスとスカートが一体化しているワンピースタイプのため簡単にイメージ通りの着せつけが可能。ドレスアップボディに対応しているストラップシューズが付属する。
なおランナー状態で付属するため組み立てが必要となる。ストラップシューズは「佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」に付属していたシューズの色違い。
【Dusty Pink】
温かみのあるくすみピンクのトップスとチェックのスカート。ブラックのストラップシューズが付属する。
【Pale Blue】
やわらかなブルーと千鳥格子のスカートの組み合わせ。グレーのストラップシューズが付属する。
【Pure White】
清楚なホワイトのトップスとチェックのスカートのコンビネーション。ダークブラウンのストラップシューズが付属する。
【対応サイズ】
・ドレスアップボディ【S】〇首の紐が少し余る
・ドレスアップボディ【M】◎
・ドレスアップボディ【L】〇ウェストがややきつめ
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※商品は全3種別売りです。
