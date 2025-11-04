平畠啓史チョイス“至極の11人”｜小泉佳穂は和製モドリッチ！ 伊藤達哉の足もとにボールが入った時の期待感は半端ない【J１月間ベストイレブン10月】
芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏がセレクトする「J１月間ベストイレブン」。10月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。
10月の戦いを終えて、残り３節となったJ１リーグ。優勝争いを牽引していた鹿島、京都は３引き分け。柏は無失点の３連勝で勝点を伸ばし、今シーズンも優勝争いは最終節までもつれそうな雰囲気になってきた。
そんな10月のJ１リーグのベストイレブンとMVPを勝手にセレクト。勝点を伸ばしたチームの選手はもちろん、勝点は伸びなくとも印象的な活躍を見せた選手もセレクトしてみた。
ゴールキーパーは福岡の小畑裕馬。３試合連続無失点。クロスやシュートへの対応が正確で無駄がない。フィードも安定し、チームに安心感を与えた。小畑や清水の梅田透吾などキーパーとしては身長がそれほど高くない選手の活躍は見ていて気持ちが良い。反応の鋭さや俊敏性で失点を防ぐと、スタジアムのボルテージが上がる。小畑や梅田の活躍に今後も期待したい。
右サイドバックは２ゴールの京都の須貝英大。爆発的なスピードを90分間、継続できる選手。１人少なくなった34節・湘南戦の京都の勝利への執念は凄まじいものがあった。試合の中で、３バックは宮本優太、須貝、佐藤響。小柄な３バックがひたすら走り、ポジションを修正し、攻撃に出る。者貴裁監督の目ざすサッカーを体現するだけでなく、超越しているようにも見えた。そして、アディッショナルタイムの同点ヘディングシュートは感動的。素晴らしいパフォーマンスだった。
左サイドバックは２ゴールの柏のジエゴ。スムーズにボールが動く柏で他の選手とテンポ感が少し違うジエゴ。これが実に重要で、いつも理詰めで崩せるわけではないサッカーで、少し強引にでも仕掛けていくような選手が必要。ジエゴがピッチに変化を生み出し、柏のサッカーを活性化させている。
センターバックは横浜FMのジェイソン・キニョーネスとヴェルディの谷口栄斗。個の強さと存在感を発揮するキニョーネス。今月は守備だけでなく、コーナーから２発決めたが、そのヘディングシュートが強烈。相手のキーパーやディフェンスがぐうの音も出ないようなゴール。両ゴール前で圧倒的な存在感だった。
攻守両面でアグレッシブな谷口は、華のあるディフェンダー。プレーが常に前向きで、攻撃性がうかがえる。その攻撃性が身を結んだのが新潟戦。みずからの守備でスタートさせた攻撃を、最後はゴールという形で完結させた。谷口が後ろにいるだけで心強さがあるはずだ。
ボランチはFC東京の高宇洋とセレッソの田中駿汰。３ゴールすべてに絡む活躍を見せた岡山戦の高。献身的でバランスの取れる選手だが、この日は抜群の攻撃センスも披露。足もとにつけるパスだけでなく、スペースへのパスも絶妙だった。
田中の中距離、長距離のパスも絶妙だ。長めのサイドチェンジのパスの距離感も素晴らしいが、中盤での縦パスの効果が絶大。相手のプレスを無力化したり、ブロックを崩したりと効果的な縦パスを供給している。監督のオーダーに高いレベルで応えることができる田中はセレッソの中盤には欠かせない。
攻撃的な中盤の右には川崎の伊藤達哉。もはや指定席の趣。10月２試合連続ゴール。９月23日の湘南戦からは４試合連続ゴール。トータル12ゴールで日本人トップ。ボックス近辺で足もとにボールが入った時の期待感は半端なく、決めた後のクールな表情もたまらない。魅力が充満している選手である。
トップ下には。２ゴール・１アシストの横浜FMの植中朝日。高い技術力に加え、前線からの守備など献身的で泥臭いプレーも厭わない。アシストシーンを見れば、ゴール前での冷静さも明らか。さらなる活躍が期待できる選手の１人である。
中盤の左には柏の小泉佳穂。左右両足を遜色なく駆使し、軽やかなプレーぶりとピッチを俯瞰で見ているかのようなポジショニングは絶妙。個の技量を組織に落とし込み、チーム力を何段階も底上げすることができる選手。こういう選手が１人いれば、チームでできることの引き出しが確実に増える。
フォワードはFC東京の佐藤恵允。３ゴール・１アシスト。岡山戦では２ゴール・１アシストとすべてのゴールに絡む活躍。ゴールに向かうアグレッシブさは相手ディフェンスの脅威になっている。シーズン終盤もどんどんゴールに向かう姿を見たい。
今月のMVPは、柏の小泉。10月３連勝の柏でもその貢献は大きなものだった。難しいプレーでも簡単に見せてしまう技術は高く、スタジアムで90分間、小泉だけ見ていても、入場料の元がとれる。和製モドリッチと呼びたい！
取材・文●平畠啓史
