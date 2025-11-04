「華原朋美30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST〜」

1995年9月8日に歌手デビューを果たし、90年代の音楽シーンを席巻した歌姫・華原朋美。歌手デビュー30周年を迎えた彼女が、9月9日、東京・LINE CUBU SHIBUYAにて一夜限りのメモリアル公演「華原朋美 30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST」を開催した(11月23日(日)にＷＯＷＯＷプラスにて独占放送・配信)。

昨年11月よりスタートし、7年ぶりにして自身最多となる全国20都市24公演を巡るロングツアーの集大成として臨んだ今回のライブ。デビュー曲「keep yourself alive」はもちろん、時代を彩ったミリオンヒット曲、globeやTRFらの珠玉の名曲カバーまで全20曲以上を披露し、華原の30年間の歩みが詰まった"最強のセットリスト"でファンを魅了した。

(※全21曲のセットリストは最下段を参照)

■美しい姿でステージに立ちたい...歌姫・華原朋美の"プロ根性"を感じる、完璧なビジュアルに大歓声！

華原朋美の美しい歌声と姿に大歓声！「華原朋美30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST〜」 撮影：島崎信一

メモリアルな1日を迎えるにあたり、何ヶ月もトレーニングを重ねてきたことを終盤のトークで明かした華原。その成果を物語るように、オープニングから引き締まったボディで登場すると、会場が大いに沸いた。肩出し衣装やミニスカートも軽やかに着こなす抜群のスタイルと、シャープなフェイスラインが際立つ"完璧なビジュアル"に歓声が上がる。「美しい姿でステージに立ちたい」というプロ意識の高さに、観客は感服したに違いない。

さらに、そのほっそりした身体のどこから生まれるのかと思うほどの力強い歌声も健在。透明感に満ちた突き抜けるような高音ボーカルは全盛期と遜色なく、詰めかけた40代・50代のファンは一瞬で"青春時代"へとタイムスリップした。代表曲「I BELIEVE」「I'm proud」をはじめ、「LOVE IS ALL MUSIC」「save your dream」「Hate tell a lie」など90年代中盤〜後期にかけてのキャリアを彩ったナンバーや、記録的ヒットを刻んだアルバムの人気曲も惜しみなく披露。その"超レア"な時間は、懐かしさと共に、"歌姫・華原朋美"の唯一無二の声色と表現力に改めて酔いしれることができた。

■MCやファンサにも親しみやすい人柄が滲む...客席のあちこちで飛び交う"朋ちゃーん"の声！

「華原朋美30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST〜」 撮影：島崎信一

また、ファンの熱量も圧倒的だ。多くのペンライトが瞬き、客席のあちこちから「朋ちゃーん！」と声援が飛び交う。彼女がいかに愛され、求められているかが伝わる光景だ。飾らない親しみやすさ満点のMCでは笑いも溢れ、いい意味で変わらないそのキャラクターに会場全体が和む。

公演後にはファンへの"神対応"とも言える"出待ち"での交流も恒例となっており、華原の温かい人柄が感じられた。

■歌手人生の幕引きを覚悟、そして"引退撤回"の真意とは？

「本当はこの公演をもって引退することを考えていました」――デビュー30周年の深い感謝を伝えたアンコール後のMCでは、衝撃の告白も飛び出した。会場のあちこちから驚きの声が上がるが、その直後、「でも自分には子供がいるから...。(息子に)『お母さん、強いんだぞ』って言えないし。息子と話し合って、もうちょっと華原朋美を頑張ることにしました」と語り、引退を撤回。これからも歌手として歩み続けることをファンに誓い、会場は温かい拍手と歓声に包まれた。

誰もが一度は耳にしたことのある名曲の数々を、今の彼女が魂を込めて歌い上げたこの夜。ひたむきに歌い続けるその姿は、ファンに感動を与え、"これからも共に歩んでいこう"という明るいエネルギーをもたらしたのだった。

文＝川倉由起子

【セットリスト】

01. はじまりのうたが聴こえる

02. keep yourself alive

03. Living on...!

04. Just a real love night

05. I BELIEVE

06. Hate tell a lie

07. save your dream

08. MUSIC TAKES ME HIGHER／Feel Like dance／Joy to the love／FACES PLACES

09. Many Classic Moments

10. masquerade

11. Long way to go

12. アメイジング・グレイス

13. DEPARTURES

14. LOVE IS ALL MUSIC

15. LOVE BRACE

16. 永遠乃愛

17. Precious Memories

＜ENCORE＞

18. I'm proud

19. YOU ARE THE ONE

