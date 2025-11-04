アジアの舞台で味わった悔しさをバネに身も心も成長。U-17W杯初戦で瀬口大翔が価値ある一発「形になって、勝利を届けられたことが嬉しい」【現地発】
［U-17W杯］日本 ２−０ モロッコ／11月３日／Aspire Zone - Pitch５
U-17ワールドカップの出場権獲得がかかる今年４月のU-17アジアカップでは、思うように活躍できなかった。
日本の４試合中２試合に出場したMF瀬口大翔（神戸U-18／３年）は、UAEとの初戦（４−１）に58分から投入されたが、結果は残せなかった。U-17W杯出場を決めた直後の準々決勝サウジアラビア戦（２−２／２PK３）では、先発起用されPKで先制点を奪ったものの、54分に途中交代。目を引くようなパフォーマンスは示せず、本大会までの約６か月間でかなりのアピールをしなければ、大舞台のピッチに立つことは難しいように思えた。
それでも本大会に臨む日本代表のメンバーに選出され、迎えたモロッコとの初戦。瀬口はスタメンに抜擢されると、目の覚めるようなプレーで起用に応えた。
本職の２列目ではなく、左ウイングバックでプレーし、積極的な仕掛けでチャンスを生み出した。苦手な守備面では、序盤は背後を取られるシーンがあったが、CBの藤井翔大（横浜FMユース／３年）とうまく連係して対応を修正。そして、０−０で迎えた57分。大仕事をやってのける。
敵陣の右サイドから持ち運んだFW浅田大翔（横浜FM）が、逆サイドにグラウンダーのパスを通す。これに走り込んでいた瀬口がボックス内で右足ダイレクトシュートを放つ。左斜め45度からの狙いすました一撃で、ファーサイドのネットを揺さぶった。
日本はその後、モロッコの反撃を凌いで90＋８分にMF平島大悟（鹿島ユース／２年）が追加点をマークし、２−０で快勝を収めた。
チームを勢いづかせた先制弾の瀬口に、廣山望監督も賛辞を惜しまない。「違いを見せるプレーを（U-18高円宮杯）プレミアリーグでしてくれている。今はウイングバックで守備の負担があるけど、持っている武器を出してくれた。これもチームのテーマですけど、『自分の武器を誰が出せるの？』というところで、まずは１人攻撃の部分で出してくれた」と頬を緩めた。
前述のアジア杯で悔しさを味わい、「何しに来たんだろうという想いがあった」という瀬口。その屈辱を晴らすべく、所属クラブで地道に努力を積み重ねてきた。トップチームのトレーニングにも参加し、スタッフから助言をもらいながら左斜め45度からのシュートに取り組んできた。
アジア杯で痛感した不十分なフィジカル面も強化。上半身を中心に鍛え、体重は３キロアップした。「ユースでキャプテンもしているので自覚や責任は大きい」とメンタル面も成熟し、チームのために戦う意識が高まった。
そうした一つひとつの積み上げが力となり、モロッコ戦の躍動に繋がった。
「自分でポジションを掴んで、自分が得点を決められた。形になって、勝利を日本に届けられたことが嬉しい」とは瀬口の言葉。自らの足で未来を切り拓きつつある男は、さらなる飛躍を目ざして日本のために走り続ける。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
