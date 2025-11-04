11月の仕事運と、ラッキーカラー&アクション【おひつじ座・おうし座・ふたご座・かに座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）
2025年11月のおひつじ座さんは・・・
「新しいことは慎重に」
冒険心が高まる月。
未経験の分野に関心が生まれたり、積極的に行動を起こしたりする人は多いでしょう。思い立ったら即行動、というのがおひつじ座の美徳ですが、10日以降は混乱・停滞が予測されるので、順調に進むことばかりではないでしょう。
勢いばかりでなく、 事前のリサーチや準備 も大切にしたいところです。ハプニングは楽しんでこそ、普段は得られない幸運も手にすることができるはず。
恋は何かとディープ。ナンパも増えますが人選注意です。
ラッキーカラーは、 ブラック。
開運につながるアクションは、 岩盤浴を楽しむ。
おうし座（4月20日～5月20日生まれ）
2025年11月のおうし座さんは・・・
「想定外は楽しんで」
対人運に変化が訪れそう。
10月の間続いていたような激しさは鳴りをひそめ、愛と調和に満ちたムードへと変わります。恋を探している人は 新たな出会い も期待できるでしょう。
ただ、何かとハプニング含みで、コミュニケーションにおいても すれ違いや誤解が増える 星回りでもあります。「こんなはずでは」と思うこともあるかもしれませんが、これは一時的なこと。
タイミングが合わなくても次のチャンスがあると思って、 柔軟 にやっていけると素敵です。
ラッキーカラーは、グリーン。
開運につながるアクションは、 友達に会いに行く。
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）
2025年11月のふたご座さんは・・・
「勢いはあれど慎重に」
対人運にガツンと火がつくようにして、勢いが生まれる好調期。
議論や交渉も有利に進められる時期ですが、いかんせん情報が錯綜しやすい時期であり、話がいったん棚上げになることも。無理をして進めても得るものはありませんから、 できること をやっていきましょう。
ルーティンワークが刷新されたり、生活のリズムが変わったりすることもありますが、月の下旬はうっかりミスが増える暗示も。 何事もよくよく確認 し、慎重に進めていくといいでしょう。
ラッキーカラーは、 カーキ。
開運につながるアクションは、 栄養のあるものを食べる。
かに座（6月22日～7月22日生まれ）
2025年11月のかに座さんは・・・
「多忙でも楽しい晩秋に」
10月に引き続き恋愛運が活性化。
10月の激しさからは一転して、調和に満ちた関係を築いていきやすい時期となっています。過去に接点があったものの、惜しくも進展がなかった人とここで発展する可能性もありそうです。
一方で、この時期は 仕事が急増 する暗示も出ています。
あなた自信も「どうせやるならパーフェクト」と情熱を持って取り組むうえ、何かとハプニング含みでもあります。予定の仕切り直しをする場合は、ほうぼうに埋め合わせを考えておくといいでしょう。
ラッキーカラーは、 ゴールド。
開運につながるアクションは、 ハンドメイドを楽しむ。
2025年下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
