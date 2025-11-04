堀田茜、ウエディングドレス＆白無垢で結婚式を報告「夫を見上げるかわいいお顔が素敵です」「綺麗」
モデル・俳優の堀田茜（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。「結婚式を挙げました」と書き出し、ウエディングドレス姿を公開した。
【写真】幸せオーラあふれる堀田茜のウエディングドレス＆白無垢姿
堀田は「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」とつづり、ブーケを持ってたたずむ妖艶なウエディングドレス姿を披露している。
ほかにも笑顔がまぶしい撮影の様子を垣間見られる動画や、ハリー・ウィンストンの指輪などブライダルアクセサリーを紹介し、堀田よりも身長が高い夫らしき人物を見上げて見つめるショットも投稿した。
続けて、3日に更新された投稿では「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」と題し、華麗な白無垢姿を披露。ほかにも、ティアラを付けたウエディングドレス姿も投稿し「パールが揺れていて、ため息が出るくらい可愛かった…」と明かしている。
結婚式について堀田は「とにかくたくさん試着した中で見つけたGeorges Hobeikaのドレスは、鳥やお花の細かい刺繍やビーズがあまりにも美しくて、見た瞬間これです！となりました。悩んだことも辛かったトレーニングもエステも美容三昧の日々も全部一生の思い出。笑 頑張った分だけいい思い出になるよと、友人の言葉を信じて突き進んだけど、本当にそうだった！沢山の方の協力のおかげで最高の一日になりました。感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返っていた。
この投稿に、大政絢が「綺麗」、高田秋が「美でした」と反応したほか、ファンからは「ほんっと綺麗」「本当の美人しかできない髪型！夫を見上げるかわいいお顔が素敵です」「出川ガールが幸せになるの、嬉しいです」などの反響が寄せられている。
堀田は1992年10月26日生まれ、東京都出身。2009年に『第12回全日本国民的美少女コンテスト』本選出場を機に事務所に所属。立教大学在学中から本格的に芸能活動を開始。14年3月より、女性ファッション誌『Cancam』の専属モデルを務めた。24年4月、一般男性との結婚を発表した。
