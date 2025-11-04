「良い歳の取り方してますね」大島優子、元AKBメンバーとのスリーショットを公開！ 「エモすぎる！」
俳優の大島優子さんは11月3日、自身のInstagramを更新。元AKB48メンバーとのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】大島優子＆宮澤佐江＆秋元才加の「心友トリオ」ショット
ファンからは「エモすぎる！」「心友トリオ尊い」「名トリオやん！」「3人とも良い歳の取り方してますね」「やっぱりこの3人は最強で最高だね！」「この頃のチームKがずっと大好き！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「心友トリオ尊い」大島さんは「ファンミーティング終わりましたー」「昼と夕方の2部構成で1部は佐江ちゃん才加がゲストで来てくれました」と報告し、2枚の写真を投稿。大島さんと同じく元AKB48の宮澤佐江さん、秋元才加さんとのスリーショットです。とても仲が良さそうに見えますが、大島さんは「2人とはほんと気心知れてるし何しててもどこにいても楽しい」とつづっています。
過去にもスリーショットを公開8月27日の投稿では「佐江ちゃんのファーストライヴを観に行かせていただきました」と報告した大島さん。この時も宮澤さんと秋元さんとのスリーショットを公開していました。3人の関係性の深さがうかがえます。今後の投稿にも期待したいですね。
