毎日猫を愛でたい！ スター猫さまたちが登場する2026年カレンダー

猫好きのみなさま！ 来年のカレンダーは、ananの「にゃんこ♡LOVE」と関わりの深い猫カレンダーはいかが？ パンチョ＆ガバチョ、コムタンやメイ、くるり＆もっぷなど、誌面をキュートに飾ってくれたスター猫さまが登場するカレンダーを飾って、その姿に癒されて。

Precious Cat Memories Calendar〜愛しの猫写真カレンダー〜

売り上げの一部は保護団体へ寄付。\2,200（hayaoki books）

昭和の記念写真風に撮影したインフルエンサー猫たち。

ananの「にゃんこ♡LOVE」でも大活躍のフォトグラファー・山口明さんが撮影したカレンダーは昭和レトロ感が魅力。モデルには山口氏の愛猫であり、2016年の「にゃんこ♡LOVE」のカバーを飾ったパンチョと弟分のガバチョの他、保護団体「東京キャットガーディアン」の子猫なども登場。

Hello cats, my dear friends original calendar 2026

カレンダーのみ \2,640 CAT TOY付き \5,940（Instagramはhello_cats.my_dear_friends）※CAT TOY付きは数量限定！

毎月の猫記念日をキュートな写真で。

猫にまつわる記念日のチャーミングなイメージフォトを写真家・大段まちこさんが撮影。モデルにはanan2254号に登場したくるり＆もっぷも。売り上げの一部は保護猫活動団体に寄付される。

2026 Cat’s 日めくりカレンダー

\3,950（Cat's ISSUE）

今日は何の日？ あの猫がつぶやく。

anan「猫さま大賞」の選考委員としてもおなじみの太田メグさんが主宰する「Cat's ISSUE」が手がける日めくりカレンダー。アイコン猫・コムタンをはじめ、かわいい猫たちが今日は何の日か教えてくれる。

カレンダー2026 MARCO’s CAT CALENDAR Comical！ 保護猫チャリティーカレンダー

\1,540（山と溪谷社）

ジャイアンキャラ、メイの姿も多数！

人気猫インスタグラマー・MARCOさん撮影の保護猫チャリティーカレンダー。2024年のムック「にゃんこ♡LOVE」の表紙を飾ったメイをはじめ、自宅と実家の猫の日常を切り取った写真はコミカルでシュール。