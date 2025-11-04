毎日猫を愛でたい！ スター猫さまたちが登場する2026年カレンダー
猫好きのみなさま！ 来年のカレンダーは、ananの「にゃんこ♡LOVE」と関わりの深い猫カレンダーはいかが？ パンチョ＆ガバチョ、コムタンやメイ、くるり＆もっぷなど、誌面をキュートに飾ってくれたスター猫さまが登場するカレンダーを飾って、その姿に癒されて。
Precious Cat Memories Calendar〜愛しの猫写真カレンダー〜
売り上げの一部は保護団体へ寄付。\2,200（hayaoki books）
昭和の記念写真風に撮影したインフルエンサー猫たち。
ananの「にゃんこ♡LOVE」でも大活躍のフォトグラファー・山口明さんが撮影したカレンダーは昭和レトロ感が魅力。モデルには山口氏の愛猫であり、2016年の「にゃんこ♡LOVE」のカバーを飾ったパンチョと弟分のガバチョの他、保護団体「東京キャットガーディアン」の子猫なども登場。
Hello cats, my dear friends original calendar 2026
カレンダーのみ \2,640 CAT TOY付き \5,940（Instagramはhello_cats.my_dear_friends）※CAT TOY付きは数量限定！
毎月の猫記念日をキュートな写真で。
猫にまつわる記念日のチャーミングなイメージフォトを写真家・大段まちこさんが撮影。モデルにはanan2254号に登場したくるり＆もっぷも。売り上げの一部は保護猫活動団体に寄付される。
2026 Cat’s 日めくりカレンダー
\3,950（Cat's ISSUE）
今日は何の日？ あの猫がつぶやく。
anan「猫さま大賞」の選考委員としてもおなじみの太田メグさんが主宰する「Cat's ISSUE」が手がける日めくりカレンダー。アイコン猫・コムタンをはじめ、かわいい猫たちが今日は何の日か教えてくれる。
カレンダー2026 MARCO’s CAT CALENDAR Comical！ 保護猫チャリティーカレンダー
\1,540（山と溪谷社）
ジャイアンキャラ、メイの姿も多数！
人気猫インスタグラマー・MARCOさん撮影の保護猫チャリティーカレンダー。2024年のムック「にゃんこ♡LOVE」の表紙を飾ったメイをはじめ、自宅と実家の猫の日常を切り取った写真はコミカルでシュール。
写真・森山祐子 取材、文・山田貴美子 構成・野尻和代
anan 2469号（2025年10月29日発売）より