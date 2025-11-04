タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。仕事やプライベートの様子を写した最新のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「赤いお洋服を着ると、年末気分になります♪」和室での白トップス姿から赤い洋服まで最新のオフショットを公開





小倉さんは「ロケで群馬県にも行きました 素敵なお家にお邪魔しました〜！！」とコメントしており、撮影のため群馬県を訪れていたことがわかります。



公開された写真の1枚目では、畳敷きの和室で座布団に座る小倉さんの姿が。白い透かし編みのトップスに淡いブルーのデニムを合わせたコーディネートで、穏やかな笑顔を浮かべています。部屋には自然光が差し込み、リラックスした雰囲気が伝わってきます。









別の写真では、庭で両腕を広げてポーズをとる小倉さんも。白いニットの上にベージュのトップスを重ね、茶色のワイドパンツという落ち着いたコーディネートで、解放感あふれる表情が印象的です。



また「赤いお洋服を着ると、年末気分になります♪」というコメントとともに、赤い半袖トップスにデニムのオーバーオールを着た写真も投稿。室内のソファに腰掛け、カメラに向かって微笑む小倉さんの姿が写っています。









小倉さんは「疲れた時のチョコレートで、日々パワーチャージしています 生チョコがお気に入りです」とプライベートな一面も明かし、「クリスマスツリー、早めに出したいなぁ。（いつもギリギリ笑）」と年末に向けての思いも綴っています。



この投稿に、「ゆうこりんの赤と青の組み合わせめちゃ可愛い」「ゆうこりんの笑顔めっちゃ素敵です」「群馬県…自然沢山あるからいいですよね」「ジーンズお似合いです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】