日産「新型エルグランド」世界初公開に大反響！ 斬新デザインに「賛否あるけど俺は好き！」の声も！ 1.5Lハイブリッド初搭載の「高級ミニバン」への“期待と懸念”とは？

斬新デザインに「賛否あるけど俺は好き！」の声も！

日産は2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」において、新型「エルグランド」を世界初公開しました。

1997年の初代登場以来、日本市場に“高級ミニバン”というカテゴリーを確立したエルグランド。2010年に登場した3代目から約15年を経て、4代目となる新型モデルが披露されました。

約15年ぶりにフルモデルチェンジ！ 日産「新型エルグランド」に込められた想いとは？

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド」です！（30枚以上）

新型エルグランドは、「第3世代e-POWER」「e-4ORCE」「インテリジェントダイナミックサスペンション」という先進技術を統合。これにより、乗員全員の快適性だけでなく、ドライバーが運転の楽しさを感じられるミニバンになっています。

新開発の1.5リッター発電専用エンジンは、静粛性と燃費性能を向上させました。

また、モーターや発電機、インバーターなどをひとつのモジュールに集約した「5-in-1 e-POWERパワートレイン」を採用して高効率化と軽量化を両立。高剛性ボディや遮音構造と相まって、高級ミニバンに求められる静粛性を達成しています。

四輪を電子制御するe-4ORCEが前後のトルク配分を緻密にコントロールし、加減速時の不快な揺れを抑制。さらに「インテリジェントダイナミックサスペンション」が走行シーンに応じて減衰力を自動調整し、路面からの細やかな振動も巧みにいなします。

さらに、穏やかなクルージングからスポーティな走行まで、自在に車両特性を変えられる6つのドライブモードも備わるほか、先進運転支援システム「プロパイロット2.0」の搭載により、高速道路でのハンズオフ走行や車線変更支援も可能になりました。

全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（日産測定値）という堂々たるプロポーションを誇る新型エルグランドのエクステリアは、存在感と優雅さを両立したデザインを採用。

押し出し感の強いフロントフェイスには、日本の伝統工芸「組子」に着想を得たグリルパターンが与えられ、大きな面と緻密なディテールが織りなすコントラストが、日本庭園の「間」と「整」を思わせる独特の美意識を醸し出しています。

インテリアはモダンで落ち着きのある空間へと仕立てられています。

水平基調のインストルメントパネルと高く設定されたセンターコンソールが室内の広がりを演出しつつ、ドライバー側にわずかに傾けられたディスプレイが、優れた操作性とともに包まれ感を演出。

14.3インチのモノリスクリーンを中心に、スイッチ類は静電式でシームレスに統合され、最大64色から選択可能な間接照明が昼夜を問わず上質な雰囲気を演出し、BOSE製の3Dサラウンドサウンドシステムが搭載されるなど、移動時間そのものが特別な体験となるよう細部にまでこだわって設計されました。

シートコーディネートには、日本の伝統色からインスピレーションを得た「紫檀（シタン）」を採用。紫と青を基調とした深みのある色合いが、気品あふれる室内空間を創り出します。

ボディカラーには「FUJI DAWN（フジドーン）」と「至極（シゴク）」という、日本の自然や美意識を現代的に表現した新色が設定されました。

2026年度に発売される予定の新型エルグランドについて、多くの反響が寄せられています。

意見が集中しているのはデザインです。斬新なフロントグリルに関して「組子デザインは好き嫌いが分かれそう」「個人的にはイマイチ」といった慎重な意見が見られる一方で、「めっちゃかっこいい」「賛否あるけど俺は好き。革新的なデザインだ」と評価する声も多く上がっています。

ボディカラーによっても印象が大きく変わるようで、「ゴールドを見た時は驚いたが、黒や白を見たら『かっこいい』に変わった」「黒が良さそう」など、特にダークカラーやホワイトを支持する意見が見られました。

エクステリアとは対照的に、インテリアについては絶賛の声が相次いでいます。「内装はどれを取っても素晴らしいと思う」「エルグランドの内装、すごく良い」といった意見も聞かれました。

パワートレインに関しては、新搭載される「1.5リッター e-POWER」に期待と懸念が入り混じっており、「車重2トンぐらいあるだろ」「発電能力として足りるのかな」と、大柄なボディを動かす上でのパワー不足を心配する声が上がっています。

さらに、「（競合の）アルヴェルの対抗馬としてはパンチが足りないか」といった意見があるのと同時に、「元祖Lサイズミニバンのエルグランドの火を灯し続けてくれた日産には感謝してる」と、全面刷新することを喜ぶメントも寄せられました。