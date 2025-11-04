乃木坂46五百城茉央、ノースリーブワンピ姿で透明感放つ「肩のライン綺麗」「華やかで美しい」
【モデルプレス＝2025/11/04】乃木坂46の五百城茉央が11月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装の姿を披露し、話題になっている。
【写真】20歳乃木坂46「透明感すごい」眩しいノースリワンピ姿
五百城は「『テレビ朝日ドリームフェスティバル 2025』ありがとうございました！」とつづり、11月1日に出演した「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2025」の衣装姿を披露。紫と白のノースリーブロングワンピース姿を公開している。
この投稿には「ノースリーブ衣装似合う」「透明感すごい」「肩のライン綺麗」「華やかで美しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆五百城茉央、ノースリワンピ衣装披露
◆五百城茉央のノースリワンピ姿が話題
