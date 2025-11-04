ガンダムベース限定ガンプラ「MG 1/100 ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]」が11月29日に発売
【MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]】 11月29日 発売予定 価格：9,460円
BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース」にて限定プラモデル「MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]」を11月29日に発売する。価格は9,460円。
本商品は「機動戦士ガンダム00」に登場するティエリア・アーデが乗るモビルスーツ「ガンダムヴァーチェ」をMGフォーマットで立体化、限定のクリアカラーでキット化したもの。
重装甲のガンダムヴァーチェが再現され、クリアパーツによりインナーフレームが透けて見える仕様となっている。また、装甲をパージしたガンダムナドレへの換装も再現することができる。
装甲は設定をイメージした着脱が可能。裏打ちパーツで密度感と積層感が演出されている。
また、ガンダムベース東京・福岡・新千歳空港で商品サンプルが近日展示される。
(C)創通・サンライズ