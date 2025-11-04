講談社は4日、21年の米アカデミー賞でアジア系女性初の監督賞、作品賞、主演女優賞の3冠を受賞した「ノマドランド」で知られる、中国出身のクロエ・ジャオ監督（43）とプロデューサーのニコラス・ゴンダ氏とタッグを組み、米ハリウッドを拠点とする新会社「Kodansha Studio」を設立すると発表した。ハリウッドに制作会社を設立することは、同社初の試み。スタジオを通じ、日本で出版された多種多様なマンガや小説の海外実写映像化およびグローバル展開において、より主体的な役割を担っていくとした。講談社専務取締役の森田浩章氏がCEOに就任する。

講談社は同日、都内の本社で会見を開いた。野間省伸社長（56）は「長年にわたって、さまざまな物語を作ってきて海外でも展開してきた。日本のコンテンツが輸出され、国の追い風もある」と、プロジェクト立ち上げに至った経緯を説明した。

一方で「ハリウッド、海外での実写化のお話もいただいてきたが、課題が多いのも実情。どうしたらいいか…日本の原作の権利を海外の企業にお任せという形だったが、企画会社を設立し、全てに関与し、日本のクリエーターを広げ、海外のクリエーターとコラボし、世界に広げたい」と、漫画や小説と言った日本のIP（知的財産）を世界に発信していく考えを示した。

講談社は21年6月には、英プレミアリーグの名門リバプールとオフィシャル・グローバル・パートナーシップ契約を結ぶなど海外にも積極展開している。野間社長は「今まで知られていない、日本のIPを世界に広げたい」と強調。「海外の映画関係者、クリエーターが出会うことで、新しいコンテンツ、表現方法が生まれてくることを期待しています」と笑みを浮かべた。

ジャオ監督は、今回のプロジェクトがハリウッドに影響を与えるか？ と聞かれると「影響を受けると思う」と即答。「今まで、さまざまな作品が映画化される困難を見てきた。私も経験した。（要因は）東西文化の理解不足、恐れだと思う。でも、求め合っているし、文明はその上に築かれてきた。インポッシブルをストーリーだけでなく調和を生み出すこと」と続けた。その上で「（ハリウッドは）違う文化のIPを好きに解釈し、扱ってきた。これからは、作家を尊重し、より作品に近いものを作るのはハリウッドにとって健全な形」と語った。