【鉋】はなんて読む？ひらがな3文字の道具の名前！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

「鉋」は、木工で大活躍する道具を意味します。

金へんに「包」の旧字体があわさった「鉋」という漢字。

果たして、正解は？

正解は「かんな」でした！

「鉋」は、木材を削るために使われる道具です。木材の表面を平らに、そしてなめらかにするために使用されます。「かな」と読んでも正解です。

鉋をさっと引いて、薄い紙のような木くずが出る場面を見たことがある人は多いのではないでしょうか。大工職人の匠の技は、圧巻ですよね。

ちなみに鉋を使ったときに出る「薄い木くず」は「鉋屑（かんなくず）」といいます。日本には、鉋屑の薄さを追究する大会まであるそうです。

伝統ある日本の工具「鉋」。この機会にぜひ覚えておきましょう。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）