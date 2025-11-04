【MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [TWILIGHT COATING]】 12月13日 発売予定 価格：66,000円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [TWILIGHT COATING]」を12月13日に発売する。価格は66,000円。

本製品は、BANDAI SPIRITSが積み重ねた技術と異素材の組み合わせにより、機体ごとに設定した「テーマ」をもとに、MSの“極限表現”に挑むハイエンドブランド「MGEX（マスターグレードエクストリーム）」より、「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」をイベント限定の美しい白を纏う「TWILIGHT COATING」仕様で商品化したもの。

今回「ガンダムベース」の公式サイトにて本製品の情報が公開され、商品詳細や販売方法などについては後日公開を予定しているほか、ガンダムベース東京・福岡・新千歳空港にて、商品サンプルを近日展示予定である。

