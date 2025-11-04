「シナントロープ」ファンは全員集合！ボリュームありすぎ！？ド迫力コラボバーガー
ドラマプレミア23「シナントロープ」（毎週月曜夜11時6分放送）。
街のバーガーショップ“シナントロープ”を舞台にした、男女8人の青春群像ミステリー。先が読めない展開に、毎週SNSでは考察が大盛り上がり！
ドラマの世界観を実際に”体感”できるとしたら…？ そんな夢のような場所があるんです！
それが、東京・三宿にあるハンバーガーの名店「FUNGO」。
“ハンバーガー御三家”の一つとして知られる人気店で、現在「シナントロープ」とのコラボメニューを期間限定で提供中です。
「シナントロープ」ファンとして行くしかない！ ということで、さっそく現地に行ってきました。
【動画】1話＆最新話を期間限定で無料配信中！「シナントロープ」
お店があるのは、芸能人も多く訪れる東京・三宿。青とオレンジの外観がひときわ目を引きます。
店内はアメリカンテイストでおしゃれな空間。
壁や装飾のいたるところに「シナントロープ」の世界観が散りばめられていて、ファンならテンションが上がること間違いなし！
特に注目したいのは、ドラマの美術さんが描いたという黒板アートやイラスト。ここでの記念撮影はマストです！
【シナントロープバーガー（\2,400 税別）】
運ばれてきた瞬間、思わず「すごっ！」と声が出るほどのド迫力！
キャッチコピーは「先が見えない美味しさ」。バンズに挟まっているのは、ビーフパティに野菜、オニオンリング、そしてフライドチキンがドーン！ 「シナントロープ」の旗も立っていて、写真映えもバッチリです。
あまりのボリュームに「シェアしようかな…」と迷いつつ、やっぱりバーガーはかぶりつきたい！ ということで、上下から軽く潰して豪快にがぶり。
大口自慢の記者でも、上から下まで一気にかぶりつくのがやっとというサイズ感です。
最初に感じるのは、圧倒的な“肉食べてる感”。
パティの肉汁がじゅわっと広がり、サクサク衣のフライドチキンが追いかけてきます。さらにオニオンリングの甘みとシャキシャキ野菜の食感がいいアクセントに。
いろんな具材が入っているのに味がケンカせず、口の中でまとまっていく感じがたまりません。最後まで飽きないので、ペロッと完食してしまいました。
「FUNGO」のディレクションマネージャー・田嶋大輔さんによると、このバーガーのレシピは「シナントロープ」のストーリーから着想を得た特別なもの。ポイントは、ドラマのキーワードである“鳥”をイメージしたフライドチキン。
「ビーフパティも入っているので、照り焼きチキンやジャークチキンだと味がぶつかってしまう。衣付きのフライドチキンならソースがよく絡み、全体がバランスよくまとまるんです」と田嶋さん。まさに職人技の一品！
【バーミンシェイク（\900 税別）】
続いては、コラボドリンク「バーミンシェイク」。
キャッチコピーは「ヤバいやつらのキケンな味」。ドラマに登場する謎の裏組織“バーミン”をイメージしたドリンクです。
見た目は甘そうなシェイクですが、メニューには「激辛」の文字が。シェイクなのに激辛？
おそるおそる飲んでみると…あれ？ 甘い。不思議に思っていると、後からピリッと辛みがやってきました。このギャップがクセになる！
「FUNGO」ディレクションマネージャー・田嶋大輔さん
「裏組織をイメージして、ちょっとエッジの効いた味に仕上げました。ベースはプレーンなバニラシェイクですが、ドラマのイメージカラーである“赤”をテーマに、トマトとタバスコをプラス。『一筋縄ではいかないヤバさ』を表現しています」(田嶋さん)
バニラの甘さにトマトの酸味とタバスコの辛さが絶妙にマッチした、新感覚のシェイクです。
エンドロールをよく見ると分かるように、「FUNGO」はドラマ本編に登場するハンバーガーの監修も担当しています。
コラボのきっかけは、「FUNGO」創業者で「MIX AND BLEND」代表の関俊一郎さんと、前田知樹プロデューサー(テレビ東京)が撮影現場で交わした会話。「シナントロープの世界観を体現できるお店があったら面白いですよね」という一言から、「ファンに喜んでもらいたい」という想いが重なり、このスペシャルコラボが実現しました。
コラボメニューは11月30日(日)までの期間限定。「シナントロープ」の世界を味わいに、ぜひ足を運んでみてください！
「FUNGO三宿本店」
〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-40-10
Tel：03-3795-1144 Mail：cafe@fungo.com
Instagram：cafe_fungo
コラボ期間：10月27日(月)〜11月30日(日)
【SNSキャンペーン】
ハッシュタグ「#シナントロープおいしい」をつけてInstagramまたはXに投稿した方の中から、抽選で3名様に番組特製グッズをプレゼント！
(取材・文/みやざわあさみ)
扉を開けた瞬間「シナントロープ」の世界
