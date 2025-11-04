ほっこりな投稿と思いきや→思わず二度見！！食卓の違和感に1万いいねが殺到したワケ【ママリ】

食卓のほっこり投稿に「違和感」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちゃえる@🦖🦖🎀(@chael00095)さんの思わず二度見してしまう投稿です。1歳の娘さんが食後に食器を重ねてごちそうさまをしてくれるという内容を写真付きで投稿した、ちゃえるさん。育児の日常を切り取ったほっこりエピソードかと思いきや、Xでは写真を勘違いする人が続出してしまったそう。

ねんねの赤ちゃん期を終えるとはいはいをしたり、歩き出したりとできることがどんどん増えていきますよね。離乳食を食べ始めたころにはスプーンを投げてしまったりごはんをグチャグチャにしてしまうこともありますよね。ママが全てやってあげれば時間もかからず楽なのですが、子どもの成長のことを思うと時には自由にさせてみるというのも大事なことですよね。





ちゃえる@🦖🦖🎀(@chael00095)さんが投稿していたのは、1歳の娘さんの食後のエピソード。ほっこりな内容かと思いきや、Xでは写真を見間違える人が続出しまさかの反応がついていました。

最近ご飯食べ終わったらちゃんと食器重ねてごちそうさまして私に食器どーじょしてくんの可愛すぎる

尚一連の動作に５分はかかる

食後はちゃんと食器を重ね、ごちそうさまをしてから食器をどうぞとしてくれるという娘さんの様子を投稿した、ちゃえるさん。娘さんはもちろんすごいですが、しっかりとその様子を見守る根気強さが素晴らしいですよね。



ほっこりエピソードで終わるかと思いきや、Xでは思わぬ形でバズってしまったそう。娘さんが食器を重ねた様子を入れ歯だと勘違いする人が続出してしまったのです。Xでは「歯に見えましたwww」や「歯の模型かと思ったら食器を重ねてできた奇跡の一枚だったんですね😂」といったコメントがたくさんつき、写真のインパクトが強すぎたことがうかがえます。ピンクと白のお皿を無動作に重ねただけなのに、こんなにもインパクトの強い写真が撮影されてしまうとはビックリですよね。まさかの偶然が面白い投稿でしたね。

