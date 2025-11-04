【おしりダンディ ザ・ヤング】2026年4月にアニメ化！ ビジュアル公開
本日11月4日は、いいおしり（1104）の日で、おしりたんていの誕生日。そんな記念日に、アニメ「おしりたんてい」内にて、『おしりダンディ ザ・ヤング』のアニメ化が発表。ビジュアルが公開された。
＞＞＞『おしりダンディ ザ・ヤング』のビジュアルなどをチェック！（写真5点）
トロル原作の『おしりたんてい』はアプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。2025年11月現在、シリーズ累計発行部数が全世界3500万部を超え、子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。
TVアニメは2018年に放送がスタートし、今年で8年目に突入。見た目はおしり、推理はエクセレントな名探偵おしりたんていの魅力に、子どもから大人まで性別を問わずハートをつかまれファンになる人が続出している。
そして、11月4日「いいおしり（1104）の日」は、おしりたんていのお誕生日。ファンと一緒に楽しくお祝いする年に一度の特別な日だ。
このたび、ファンが一番盛り上がる ”いいおしりの日” にあわせて、『おしりダンディ ザ・ヤング』の初のアニメ化が発表された。
『おしりダンディ ザ・ヤング』とは、『最強ジャンプ』（集英社刊）で現在連載中の、 ”おしりたんてい” の父で冒険家の ”おしりダンディ” が若かりし頃の新人調査員時代、いかにして ”ダンディ” を極めていったのかを描いた冒険シリーズだ。
そして、TVアニメ『おしりたんてい』の2026年4月からの新作放送で『おしりダンディ ザ・ヤング』の物語がアニメ化されることが発表された。これにあわせて、特別に『おしりダンディ ザ・ヤング』初登場となる回のエピソードビジュアルも公開された。
ビジュアルでは、若き冒険家のおしりダンディとその相棒へーへーが荒々しい川をいかだで乗りこなすフレッシュな姿と、現在のおしりダンディが若き日を回想し、おしりたんていとブラウンに語っているシーンが描かれている。ヤングな躍動感と紳士的なたたずまいが同居した4月からの冒険が楽しみになるビジュアルとなっている。
サブタイトルは「ププッ ぼうけんコンビ！ヤングダンディとへーへー」。一体どんなお話が描かれるのか？ 現在放送中の新作エピソードが盛り上がりをみせる中、早くも来年4月からのお話が楽しみになる発表となった。
続報をお楽しみに。
（C）トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会
