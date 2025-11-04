お笑いタレントのカンニング竹山（54）が3日深夜放送の「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大物歌手について会議が開かれたことを明かした。

親交のある歌手・和田アキ子の話題になり、正月休みについて「みんなハワイに行ってる、“そんなに楽しいんか？ってなって」と、和田が興味を示した時のエピソードを披露した竹山。「“私もちょっと行きたいんやけど”ってなって、1回会議が行われた」と振り返った。

集まったメンバーは「木梨（憲武）さんとかヒロミさん、（藤井）フミヤさんとか勝俣（州和）さんとか、（長嶋）一茂さんもいたかな？あと俺と」と解説。「麻布十番のなじみの店に集まって、アッコさんがそういうふうに言ってると。俺達が全部やらなきゃいけない、正月休み。どうするか？っていう会議があって」と打ち明けた。

また当時、落語家の笑福亭鶴瓶にも相談をしていたが、鶴瓶は「アカン、俺もうそこ予約してるし、違う島やから。家族とか孫達も全部楽しみにしてるから、それはアカン」と断固拒否。「それでみんなで断ろうってなったけど、結局誰が断るんだってなって、それは先輩でしょみたいな話に」と押し付け合いに。その後「いろいろ話したみたいで、結局連れて行くって」と苦笑いしたが、いざ現地では「めちゃくちゃいろんな事件があったのよ、毎日。1週間ぐらいあったから」と語っていた。