Aぇ! group、グループ公式YouTubeを約1ヶ月ぶりに再開「お久しぶりです！」
5人組グループ・Aぇ! group officialが4日、公式YouTubeを約1ヶ月ぶりに再開した。同日、ショート動画をアップし、午後9時にバラエティ企画「【記憶力は自信アリ…がやっぱりイザコザが!?】山手線の駅全部覚えろ！」を公開することを報告した。
【写真】“最先端アイドル”を目指すAぇ！group
現在、活動休止中の草間リチャード敬太を除く4人は「お久しぶりです！」と声をそろえてあいさつ。末澤誠也が「お久しぶりに帰ってきまして、すごく頭を使うことをしまして。なにも覚えてないんですけどめちゃくちゃ楽しい企画を用意したので。楽しい動画になっておりますので、みなさんチェックしてください！」と明るく呼びかけた。
同グループに関しては10月に草間が、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、6日に釈放。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表。10月7日からグループ公式YouTubeも更新を一時休止していた。
【写真】“最先端アイドル”を目指すAぇ！group
現在、活動休止中の草間リチャード敬太を除く4人は「お久しぶりです！」と声をそろえてあいさつ。末澤誠也が「お久しぶりに帰ってきまして、すごく頭を使うことをしまして。なにも覚えてないんですけどめちゃくちゃ楽しい企画を用意したので。楽しい動画になっておりますので、みなさんチェックしてください！」と明るく呼びかけた。
同グループに関しては10月に草間が、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、6日に釈放。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表。10月7日からグループ公式YouTubeも更新を一時休止していた。