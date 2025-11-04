【ベルギーリーグ】ウェステルロー0−1ヘンク（日本時間11月2日／ヘット・カイピエ）

【映像】シザース＆神ターンで相手を翻弄

ウェステルローのFW坂本一彩が、華麗な反転で相手を置き去りにして決定機を演出。技術と瞬発力の詰まったアシスト未遂に、ファンが興奮している。

日本時間11月2日のベルギーリーグ第13節で、ウェステルローがホームでゲンクと対戦。試合は伊東純也不在のヘンクが今季初の完封勝利を収め、坂本とDF木村誠二がフル出場したウェステルローは4試合ぶりの黒星を喫した。その52分、若き日本人アタッカーが軽やかな動きでチャンスを作り出す。

［4-2-3-1］のトップ下で先発した坂本は、左サイドに流れてボールを受ける。ヘンクのDFムジャイド・サディックがマークしてきて、ゴールに背を向けた状態かつサイドに押し出される形でのトラップになった。しかし、鋭いシザースからのアウトサイドターンでサディックを置き去りにし、ボックス内の左の最深部まで進入。左足でマイナスに折り返した。このラストパスに反応したMFルーカス・ムバンバのシュートは枠を外れたため、坂本にアシストは付かなかったが、華麗な個人技でビッグチャンスを作り出した。

実況・原大悟氏は「今日一番の決定機。またぎから右足アウトでクックッと入っていってラストパス。坂本の良さが出ました」と伝え、「Jリーグ時代はいわゆるストライカータイプというイメージがありましたが、チャンスメイクのところでも大きな役割を担っています。ユース時代もゴールを量産していましたが、タッチ数の少ないゴールが多かったイメージがありました。ドリブルでも切り裂くという、ウェステルローでの進化。これからのキャリアが楽しみです」とコメントした。

キレのある動きは、SNSやABEMAのコメント欄でも話題に。「クイックネスえぐいな」「ドリブルが以前よりも上手くなってるなぁ」「ゴツくなってるしめっちゃ強い」「坂本たまらん」「キレキレ」「うますぎて笑う」「久保建英みたい」と称賛する声のほか、「一彩ぶっちぎって上手い」「このチームやったらダントツ上手いな」「無双」「夏に五大リーグに行ってくれ」とさらなる飛躍を期待する声も多く見られた。

坂本は熊本県出身の22歳のFW。中学まで地元のクラブでプレーし、高校からガンバ大阪ユースに在籍。ユース在籍時には当時アカデミーのストライカーコーチを務めていた元日本代表FW大黒将志氏の指導を受け、2021年に高校年代の日本トップレベルの選手が集う高円宮杯プレミアリーグWESTで得点王に輝いた。

2022年にトップチームに昇格し、2023年には当時J2リーグのファジアーノ岡山への期限付き移籍を経験。復帰した2024年には青黒を身に纏い、J1リーグで二桁得点を達成した。2025年1月から現所属のウェステルローに期限付き移籍で加入すると、6月に完全移籍となり、欧州挑戦は2年目となっている。U-20ワールドカップでもゴールを決めており、将来の日本代表入りが期待される逸材だ。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）