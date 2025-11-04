火曜日は高気圧に覆われて、西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れそうです。南西諸島は前線の影響で雨が降り、水曜日にかけて激しい雷雨となる所がある見込みです。

午後は西日本の太平洋側で雲が広がりやすくなる所もありますが、広い範囲で晴れそうです。北風もおさまり、穏やかに晴れる所が多いでしょう。南西諸島は前線の影響で夜は雨雲が広がり、水曜日にかけて雷を伴って激しい雷雨となる所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にご注意ください。

火曜日の朝は今シーズン一番の冷え込みになった所が多くなりましたが、日中は広くこの時季らしい気温になるでしょう。西日本や東日本は17〜20℃くらいの所が多く、日差しのぬくもりを感じられそうです。東北は14℃前後、北海道は11℃前後の所が多いでしょう。

火曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：12℃ 釧路：11℃

青森 ：14℃ 盛岡：14℃

仙台 ：15℃ 新潟：17℃

長野 ：16℃ 金沢：18℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：19℃ 岡山：19℃

広島 ：19℃ 松江：19℃

高知 ：21℃ 福岡：20℃

鹿児島：23℃ 那覇：28℃

水曜日も広い範囲で晴れますが、北海道では朝にかけて雨の降る所がある見込みです。また、西日本から東日本の太平洋側は火曜日よりも雲が広がりやすくなる所が多く、四国や九州など一部で雨の降る所がある見込みです。