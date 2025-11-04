花園出場をかけた全国高校ラグビー三重県大会の決勝が、3日、鈴鹿市で行われ、四日市工業が朝明を劇的な逆転で破り、初の単独優勝を果たしました。

決勝は大会14連覇を狙う青のジャージ、朝明と赤と黒のジャージ、四日市工業の9年連続、同じ対戦カードとなりました。

去年は激闘の末、同点で両校優勝となった朝明と四日市工業。朝明は前半8分、キックに反応したエースの山本が先制トライ。しかし、四日市工業も前半16分、素早いリスタートからナンバー8上原が同点トライを決めます。

その後、互いにトライを決め10対10で迎えた後半17分、朝明はモールで押し込み最後はフランカーの玉腰がトライ。勝ち越しに成功するとその後、リードを12点に広げます。

初の単独優勝に執念を見せる四日市工業は、5点差に詰め寄ると試合終了間際。ウイングの高井が劇的な同点トライ。コンバージョンキックも決めた四日市工業が初の単独優勝で5年ぶり2回目の花園行きを決めました。

四日市工業高校の辻蓮主将は「朝明に最初のトライをとられて、ライン際でチームの雰囲気は落ち込んでしまっていたのですが、その後ですぐ自分たちがゴール前までペナルティで進んで悪い流れみたいなものを断ち切れてプレーできたのが良かった」と勝因について語りました。

四日市工業高校渡辺翔監督は「派手なプレーとか中々難しいかもしれないのですが、コツコツと粘り強いラグビーをやって、強いチームとロースコアの展開に持っていって、自分たちの良さが出せるような試合が出来たら」と全国大会への思いを話しています。

全国高校ラグビー大会は12月6日に組合せ抽選会が行われ12月27日に花園ラグビー場で開幕します。