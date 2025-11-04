＜放任義姉ギャフン！＞義母と義姉の「過保護」攻撃にもう限界！私の子育てって変！？【第1話まんが】
私はクミコ（28）。子どものライ（2歳）を育てています。ママ友もいて、信頼できる夫もいて穏やかな人間関係を築いているのですが……正直なところ義母と義姉が私の唯一のストレスともいえるでしょう。私ははじめての子育てで、性格もあるのかもしれませんが、いろいろなことを慎重にやっています。義姉は子どもが2人いて、ライより年上。だから義姉も義母も、なにかと私の子育てに口を出してくるのです。
最近義母や義姉のナナオさんと価値観が合わないことが多く、顔を合わせることがストレスです。夫には相談をしていて、義実家に行くことを強要してきません。でも今日は義母に生菓子のお土産を渡したいから、と言われてしまい断れなかったのです。
家に着いたら義姉とその子どももいて、余計に早く帰りたくなりました。
私は来るたびに、義母と義姉にこうやって嫌味を言われたり小馬鹿にされたりしています。
はじめて「過保護」だと言われたのは、ライが0歳のとき。私自身、子どものことをよく見ているからかもしれませんが……。
義姉の2歳の子どもが、ライに使っていた離乳食用のスプーンで食べだしてしまいました。そのとき、義姉はテレビを見ながら義母との会話に夢中になっていて、自分の子どもの様子をまったく見ていませんでした。
義母と義姉は仲がよく、価値観も性格も合うようです。だから集まることになると、こうやって私の陰口を目の前でコソコソ。
私の価値観では、子ども同士でスプーンを共有したくありません。もしもうちの子が他の子のスプーンをとりあげたのなら「これはこの子のだからダメだよ」と注意をすると思うし、お母さんに謝罪をして自ら洗いに行くと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
最近義母や義姉のナナオさんと価値観が合わないことが多く、顔を合わせることがストレスです。夫には相談をしていて、義実家に行くことを強要してきません。でも今日は義母に生菓子のお土産を渡したいから、と言われてしまい断れなかったのです。
家に着いたら義姉とその子どももいて、余計に早く帰りたくなりました。
私は来るたびに、義母と義姉にこうやって嫌味を言われたり小馬鹿にされたりしています。
はじめて「過保護」だと言われたのは、ライが0歳のとき。私自身、子どものことをよく見ているからかもしれませんが……。
義姉の2歳の子どもが、ライに使っていた離乳食用のスプーンで食べだしてしまいました。そのとき、義姉はテレビを見ながら義母との会話に夢中になっていて、自分の子どもの様子をまったく見ていませんでした。
義母と義姉は仲がよく、価値観も性格も合うようです。だから集まることになると、こうやって私の陰口を目の前でコソコソ。
私の価値観では、子ども同士でスプーンを共有したくありません。もしもうちの子が他の子のスプーンをとりあげたのなら「これはこの子のだからダメだよ」と注意をすると思うし、お母さんに謝罪をして自ら洗いに行くと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか