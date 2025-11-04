【同居なのに町内会費は2軒分！？】見栄っ張り？私のやり方に「貧乏くさい」＜第3話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第3話 義母は見栄っ張り？
【編集部コメント】
カリンさんはお土産を箱ごと渡すのではなく、小分けにして配る方法で良しとしています。しかしお義母さんは、それでは良しとしません。1人に1箱ずつ買ってくるのが普通だと考えているそうです。カリンさんは、それを「少し見栄っ張りだな」と感じています。お義母さんと人付き合いに対する価値観の違いが見えてきたようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第3話 義母は見栄っ張り？
【編集部コメント】
カリンさんはお土産を箱ごと渡すのではなく、小分けにして配る方法で良しとしています。しかしお義母さんは、それでは良しとしません。1人に1箱ずつ買ってくるのが普通だと考えているそうです。カリンさんは、それを「少し見栄っ張りだな」と感じています。お義母さんと人付き合いに対する価値観の違いが見えてきたようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子