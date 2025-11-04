PINGにも未発表モデル！ 『G440 K』ドライバーが適合リスト登録
&A及びUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、テーラーメイドの新たな『Qi4D』（左用）、『Qi4D MAX』、『Qi4D LS』（左用）が登録されたばかりだが、PINGの新作ドライバーと思しきヘッドも右用・左用で登録された。
【画像】既存の『G430 MAX 10K』と似てる？デザインを1つずつ見比べる
それが、『G440 K』というもの。既存の『G440』シリーズ（MAX、LST、SFT）とは違い、ソール真ん中のPINGロゴを囲むシルバーの縁取りラインがかなり細くなっており、ヒール部分に「K」の字のみを表示するシンプルなデザインになっている。 ロルトは7.5、9、10.5、12°の4種類で、識別マーキングに新たなキーテクノロジーを示すような記載はないよう。これは『G430 MAX 10K』ドライバーの後継になるのか、それとも「K」に新たな意味を持たせているのか。今週以降、テーラーメイド勢だけでなく、PINGの契約プロの動向にも注目が必要だ。
