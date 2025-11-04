和田アキ子『龍が如く』“ツッパリの龍”の仲間として戦う ケンカも異常に強い【キャラ紹介】
セガは4日、2026年2月12日発売予定のゲーム『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、歌手・和田アキ子が『龍が如く 極３』で演じるキャラクター情報を公開した。
【画像】顔そっくり！ケンカ強そう…『龍が如く』に登場する和田アキ子
和田はサブストーリーのキャラクターの一人としてゲーム内に登場。『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテンツ“ツッパリの龍”の仲間として戦う。
・登場人物紹介
全国民が知っている、日本が誇る大スター！アッコさん（出演：和田アキ子）
圧倒的な知名度と人気を誇る大御所芸能人。タレントとしても歌手としても活躍している。沖縄・琉球街でロケをしていたところ、桐生と出会う。桐生を気に入り、飲みや遊びに誘ってくれる気さくな姉御。なぜか喧嘩も異常に強い。昔、何かやっていたのだろうか……？
・サブストーリーあらすじ
国民的な人気と知名度を誇る大御所芸能人・アッコさんは、自身の番組「アッコさんのおねがい！ぶらり旅」のロケのため、タレントの相棒・デマタと共に沖縄・琉球街を訪れていた。
沖縄の名産やオススメスポットを教えてもらうため、ロケに協力してもらう地元住民を探すアッコさんたち。すると、なんだか暇そうな桐生に目が留まり……
