Snow Man渡辺翔太、“スターの輝き”放つ新ビジュアル Swarovskiホリデー新ショット
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、自身がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiの2025年ホリデーキャンペーンに登場。新ビジュアルが公開された。
【写真】冬らしいニットで首元きらめく渡辺翔太
メインカットは、夜空に瞬く星々の光からインスピレーションを得たConstellaシリーズの精緻なシルエットがテーラードスタイルに洗練されたきらめきを添えるショット。渡辺は、フェスティブなシーズンにふさわしいジャケットスタイルと艶感のあるシャツに、Swarovskiのサヴォアフェールを感じられるジュエリーをコーディネートしたスタイルで、魅力的なオーラと圧倒的なスターの輝きを放っている。
もう一つのビジュアルは渡辺のアイドルらしい魅力を引き出す1枚。胸元に重ねづけしたUna Angelicのタイムレスなスタイルが、心地よいニットの装いに光のレイヤーをプラスしている。さらに、精緻なリングとクリスタルを贅沢にあしらったウォッチが、渡辺のナチュラルな輝きを引き立てている。
1895年創業のSwarovskiは今年で130周年を迎えた。渡辺の新ビジュアルは、Swarovskiオフィシャルサイトのジャパンアンバサダーページでチェックすることができる。また新ビジュアルはSwarovskiストアの店頭POP、一部店舗のデジタルサイネージ、デジタル広告、Newsletter、公式LINEメッセージでも随時展開される。
