俳優谷原章介（53）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースの優勝パレード報道で、現地を取材している記者に厳重警備の様子を質問した。

パレード終了から約4時間になって、現地取材のロサンゼルス支局の松浦武司支局長が生リポート。パレードルート中間地点となる車道に面した歩道からの中継で、すでに清掃が終了して、車が通常通りに行き交っていた。谷原から「松浦さんから見て印象に残ったシーンはありますか」と質問されて松浦支局長は「現地の方が日本語のプラカードを掲げていたのが印象的でした。どうして日本語のプラカードなんですかと聞いたら、どうしても日本語で感謝を伝えたかったと話していて、日本語を勉強して作られた」とし、米国のファンが日本語でメッセージを掲げていた様子を報告した。

谷原から警備などの厳戒態勢のことについて質問されると「パレードの道路だけではなく、周辺の道路も通行禁止になるなど、かなりの厳戒態勢が敷かれた。さらに選手たちの乗っているバスには警察のバイクが数十台併走するなどかなり厳重な警戒が敷かれていました。現在まで大きな事故の報告はされていません」と語り、画面ではパレードで警察のバイクがバスを取り囲むように併走した様子をVTRで流した。

武田鉄矢は「おみごと、おみごと」と納得するように声に出した。谷原は「ありがとうございました。余韻を楽しんでください。松浦さん、ありがとうございました」と述べた。