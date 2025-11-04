※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

彼氏のたくろうとの同棲をキッカケに、ちはるは自分の家族の常識が世間の非常識であることに気づき始める。そんな中、ふたりで計画した箱根旅行に行けないと言い出すちはる。毎月10万円を家族に仕送りしているためお金がないのだ。結果、たくろうから距離を置こうと言われたちはるの下に、母から夫婦で箱根旅行に行きたいから仕送りを増やしてほしいと連絡が届く。一方、たくろうは両親からちはるを守ろうと決意するが…。



■喜んでほしかっただけ

■家族の認識は違っていた？■私の稼いだお金は…ちはるは両親が苦労していたから、少しでも楽させてあげたい、少しくらいの贅沢ならさせてあげたいと思って、これまで仕送りをしていたのです。それは義務ではなく、家族を思うやさしさがさせていた行為。しかし、家族にとってはちはるが働いたお金を自分たちが遣うのは当たり前のことだったようで…。そのことにやっと気づいたちはる。ちはるが本当の意味で理解するまで、あと一息!?(神谷もち)