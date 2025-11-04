俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４２話が２日に放送され、世帯平均視聴率８・４％を記録したことが４日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の８・２％から０・２ポイント増。個人視聴率は４・７％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第４２話は「招かれざる客」。身上半減から店を立て直した蔦重（横浜流星）は、てい（橋本愛）の懐妊を知り、子どもの誕生を心待ちにする。一方、城中では定信（井上祐貴）が幕閣内で孤立し始めていた…という展開だった。

お笑い芸人が多数出演していることで話題の「べらぼう」だが、この日は人相見・大当開運役の爆笑問題・太田光とともに、観相家役で相方の田中裕二が初登場。さらに公式ＳＮＳでは「書堂の店先で餅をついていたのは、クールポコ。のおふたり。（５か月ぶり２回目）」と再登場した「クールポコ。」のせんちゃん、小野まじめのオフショットもアップされた。

なじんでいる２人にネットは「やっちまったな〜って言われるまで気が付かなかった」「やっちまったなぁーにえっ大河でいいの？って思いました」「太田さんのやっちまったな〜に笑っちゃいました」「再登場、非常に嬉しかったです」などの感想が寄せられていた。