４日前引けの日経平均株価は前営業日比５０円２０銭安の５万２３６１円１４銭と小反落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億１５１７万株、売買代金概算は４兆２５４６億円。値上がり銘柄数は１０８５、対して値下がり銘柄数は４８９、変わらずは４０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は気迷いムードのなか、前日終値を挟んでプラス圏とマイナス圏を往来する展開となり、結局小幅に下落して着地した。前日の米国株市場ではＮＹダウが安かったものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が続伸しており、これを受けて日経平均は朝安後に切り返し２２０円あまり高い場面があったが、その後に軟化した。ただ、個別では値上がり銘柄数が１０００を超え、全体の３分の２を占めたほか、売買代金も前引け段階で４兆２０００億円を上回るなど活況だった。



個別では売買代金トップのレーザーテック＜6920＞が大幅高に買われ、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、東京エレクトロン＜8035＞も高い。住友電気工業＜5802＞が活況高、サンリオ＜8136＞も物色人気に。住友ファーマ＜4506＞が急騰、ＣＩＪ＜4826＞も商い急増のなか値を飛ばしストップ高に買われた。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞が利食われたほか、イビデン＜4062＞も安い。ソシオネクスト＜6526＞が急落した。ロードスターキャピタル＜3482＞、東洋水産＜2875＞などの下げも目立つ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

