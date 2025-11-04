4日（火）午後も安定して晴れますが、夜は冷え込みが強まりそうです。

＜4日（火）の天気＞

日本付近は高気圧に覆われて、おだやかに晴れているところが多くなっています。朝は放射冷却が効いて、各地で今シーズン1番寒い朝になりました。午後も広い範囲で安定して晴れ、日差しのもとでは暖かさを感じられそうです。湿度が低く空気が乾燥していますので、肌や喉の保湿ケアを念入りに行うようにしましょう。また、夜は再び冷え込みが強まりますので、服装で上手に調節して、暖かくしてお休みください。一方、沖縄には次第に前線がのびてくるため、夕方以降雨となり、夜は雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

この時期らしい気温になるところが多いでしょう。関東は前日よりヒンヤリとしそうです。札幌 12℃（＋2）、仙台 15℃（-1）、新潟 17℃（＋3）、東京 17℃（-2）、名古屋 18℃（±0）、大阪 19℃（＋2）、鳥取 20℃（＋3）、高知 21℃（＋2）、福岡 20℃（＋1）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

5日（水）〜6日（木）は太平洋側でくもりや雨になりそうです。日本海側はしばらく晴れますが、9日（日）は広く雨になるでしょう。沖縄では5日（水）にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。

■北日本・東日本8日（土）頃まで晴れるところが多いでしょう。朝晩は冷え込みが強まり、一日の寒暖差が大きくなる日が続きそうです。9日（日）は広い範囲で雨が降る見込みです。10日（月）〜11日（火）は冬型の気圧配置になることで、北日本や北陸で雨や雪が降るでしょう。