声優・和氣あず未、娘の顔出しショットにファン和む「お鼻と口元がソックリ」「天使のような寝顔」
声優の和氣あず未が、自身のXを更新し、難病で闘病中の顔出し写真を投稿すると、ネット上で話題となっている。
【写真】顔と口元そっくり！難病で闘病中…寝顔が可愛い和氣あず未の娘
仕事を本格的に再開された和氣は、「病気の事、闘病している娘の事を発信するインスタも始めていました。色々なご意見はあるかと思いますが私なりに多くの方に知っていただきたいと思い決断したことです…！こんなに頑張ってる赤ちゃんもいるんだなぁと皆さんの生きる希望になれば幸いです」と報告。
公開した写真では、長女の寝顔を見ることができ、ネット上では「娘ちゃんの寝顔が可愛くて朝起きて癒されました プクプクほっぺ最高ですね」「天使のような寝顔」「天使のような寝顔で可愛いお子様ですね お鼻と口元が和氣さんにソックリですね」などと反応している。
和氣は、人気コンテンツ『ウマ娘プリティーダービー』スペシャルウィーク役、アニメ『ブレンド・S』桜ノ宮苺香役、『女神のカフェテラス』小野白菊役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』片桐早苗役、『東京リベンジャーズ』橘日向役、などで知られる人気声優。2020年よりアーティスト活動もしている。プライベートでは、2023年8月に結婚を発表。そして2024年10月に第1子妊娠を公表し、25年2月に出産を報告していた。
