炙りチーズ×りんごがとけあう“プレミアムドーナツ” クリスピー・クリーム・ドーナツ全国7店舗限定で登場
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、全国7店舗限定で『クリスピー・クリーム・プレミアム』シリーズの新商品『クリスピー・クリーム・プレミアム シナモンアップルパイ with モントレージャックチーズ』を12日より期間限定で販売する。
【写真】数年ぶりに復活した『リッチ ミルクティー ベア』
『クリスピー・クリーム・プレミアム』は、“ここでしか体験できないブランド体験”を届ける地域限定シリーズとして、名古屋・北海道・東京・福岡の4エリアで展開。今回、シリーズ史上初めて同シリーズをsitatte sapporo店、渋谷シネタワー店、東京国際フォーラム店、有楽町イトシア店、名古屋タカシマヤ店、ららぽーとEXPOCITY店、キャナルシティ博多店の全国7店舗共通で同じ商品を楽しめる特別な『クリスピー・クリーム・プレミアム』シリーズ、『シナモン アップルパイ with モントレージャックチーズ』を12日から期間限定で販売する。
同商品は、代表的なアメリカ産チーズのひとつ「モントレージャックチーズ」とアメリカで親しまれるりんごを組み合わせた“プレミアムドーナツ”。KKDの定番のひとつ「シナモン シュガー」に、ミルククリームとキャラメルの風味が香る角切りりんご入りのフィリングを重ね、さらにミルキーでまろやかなモントレージャックチーズのスライスを2枚トッピング。仕上げにチーズを炙る工程を取り入れることで、香ばしさをプラスするとともにキャラメルアップルの香りも引き立ち、まるでアップルパイのような味わいを楽しむことができる商品が完成した。
■商品詳細
販売期間：11月12日〜12月上旬頃予定
価格：388円（イートイン396円）※税込
